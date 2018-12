Du musst die Arme an den Körper legen. Halt deine Nieren warm. Musst auf dem Rücken liegen. Leg die Hände auf deinen Bauch, leg sie übereinander. Nimm deine Finger in den Mund, wenn sie zu kalt werden. Dein Mund ist warm, der Bauch auch. Nicht mit den Zähnen klappern. Das Zittern kriegst du nicht kontrolliert, es befällt den Körper. Beiß dir auf die Lippen. Beweg die Zehen. Zieh die Decke ans Kinn. Vielleicht hast du einen Schlafsack. Eine Isomatte. Einen Karton. Oder du hast nichts, weil dir alles geklaut wurde. Dann hast du eigentlich keine Chance. Beweg dich ein wenig, beweg dich nicht zu viel. Du wirst ganz steif. Denk an was Gutes, kannst du dich erinnern? Drei Stunden, bis der Bus kommt. Acht Stunden bis zum Morgen.

Moritz Herrmann ist Autor der ZEIT und schreibt in dieser Kolumne über besondere Menschen in der Stadt

Der Bus wird beladen, ein paar Kilometer entfernt, Berliner Tor, graue Büroetage. Da sind Martina und Andreas Woltaire, Eheleute in Windjacken, seit 2004 im Mitternachtsbus aktiv. Kay Rewoldt, heute im Team, weil er morgen nicht kann. Und Barbara Crabiell, Rentnerin. Vier von 140 Ehrenamtlichen, die eine Nacht im Monat draußen sind für die, die jede Nacht draußen sind. Herr Woltaire prüft noch mal: 30 Liter Heißwasser, Milch, Decken und Klamotten. Okay, ruft er, fertig. Langsam rollt der Sprinter in eine Hamburger Nacht, die wieder so kalt ist, dass der Atem in der Luft steht.

Seit 1996 kurvt der Mitternachtsbus der Diakonie durch die City, 365 Tage im Jahr. Er ist, besieht man die Zahlen, natürlich eine Erfolgsgeschichte. 130 Obdachlose werden jede Nacht erreicht, im Sommer noch mehr. 51.200 ausgegebene Becher pro Jahr, 10.240 Liter Kaffee, Tee, Kakao, 3.050 Kisten mit Broten, Brötchen, Kuchen. Trotzdem wird die Versorgung Obdachloser diskutiert. Drei sind dieses Jahr schon verstorben, mutmaßlich erfroren. Erst Joanna, auf einer Bank in Niendorf. Dann Macji, im Schuppen in Harburg. Zuletzt Birgit, Biggi gerufen, am Michel. Der Mitternachtsbus ist, anders als in Berlin, kein Kältebus. Obdachlose werden auf Platte versorgt, aber nicht in Notunterkünfte oder Wärmestuben gefahren. Nun mehren sich Stimmen, die ebendas für Hamburg fordern. Diakonie und Caritas wollen das Winternotprogramm ganztägig öffnen lassen, die Linksfraktion unterstützt das. Viele Obdachlose, argumentieren sie, meiden trotz Kälte die Unterkünfte, weil sie jeden Morgen rausmüssen, keine Ruhe finden.

Es ist akute Stadtpolitik, die im Bus mitfährt, die ziemlich große, sehr berechtigte Frage: Wie kann es sein, dass im reichen Hamburg Menschen erfrieren? Schwierig für die Helfer, eine korrekte Antwort zu finden. Diese Tour hier ist doch ihre Antwort. Also mal fragen, was das mit ihnen macht. Wenn es vorbei ist, sagt Barbara Crabiell, bin ich platt, müde, leer, aber schlafen kann ich nicht, weil der Kopf voll ist, mit allem, was wir sehen. Herr Woltaire räuspert sich, er könne, sagt er, die Leute nicht von der Straße holen, liege nicht in seiner Macht. Aber ich kann ihnen zuhören, sie ernst nehmen, Wertschätzung für Menschen, die gar nicht mehr wissen, was das ist. Kay Rewoldt, nach einer Pause: Manchmal habe ich das Gefühl, das wird mir zu viel, ich packe das nicht, aber das geht weg, nach zwei Tagen spätestens.

Andreas Woltaire bremst den Bus vor einer Bäckerei neben Galeria Kaufhof. Rewoldt und Crabiell springen, Motor noch nicht aus, aus der Tür. Es muss jetzt schnell gehen. Der Bäcker hat dem Bus die unverkaufte Ware zwar zugesagt, aber Punkt 20 Uhr kommt der bäckereieigene Abholer, der mitnehmen muss, was dann noch im Laden liegt. Viele Bäcker befeuern mit der Ware von heute ihre Öfen für morgen. Neun Kisten tragen die Helfer in den Bus, da parkt der Abholer hinter ihnen. Wartet, ruft Crabiell, rennt noch mal hinein, kommt mit Baguette und einem Laib Brot zurück. Und dann, endlich, erste Platte.