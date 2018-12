Das ist seine Chance. An einem Mittwoch im November betritt Olaf Scholz den Senatssaal der Humboldt-Universität in Berlin. Er begibt sich damit auf historisches Terrain. Seit fast zwanzig Jahren lädt die Universität Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens ein, sich in einer Rede Gedanken über die Zukunft Europas zu machen. Joschka Fischer forderte hier eine europäische Verfassung, der ehemalige französische Präsident Valéry Giscard d’Estaing beschwor den gemeinsamen europäischen Geist, der frühere Bundespräsident Richard von Weizsäcker rief zu mehr Selbstbewusstsein im Umgang mit den Amerikanern auf.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden