Denken Sie bei "Oh Gott, ich muss mein Paket bei der Post abholen!" immer noch an die Filiale des Grauens in der Kaltenkirchener Straße – oder schon an den Postshop in der Lappenbergsallee? Dieser nämlich scheint eine magische Anziehungskraft auf viele Pakete auszuüben, die auch im weiteren Umkreis nicht ihren Empfängern übergeben werden können. Weshalb diese sich auf den Weg in die Lappenbergsallee machen müssen, obwohl andere Postshops viel näher an ihrer Wohnung liegen. Nichts gegen den Shop in der Lappenbergsallee; das Alkohol-Sortiment ist erstaunlich mannigfaltig und das Team nett und hilfsbereit. Nur die Frage, wieso die Sendung denn ausgerechnet hier gelandet ist, kann einem niemand beantworten.

Gibt es bei DHL nicht den Vorsatz, bei zur Abholung "geparkten" Paketen eine bestimmte Entfernung zum Empfänger nicht zu überschreiten? Mehr als zwei bis drei Kilometer sollten es nicht sein, bestätigt Sprecher Martin Grundler, aber im Vordergrund stünden "praktische Erwägungen". Gewinnen die die Oberhand, stellt die Abteilungsleitung auf dem Handscanner, den jeder Paketbote mit sich führt, als Abgabefiliale dann beispielsweise die Lappenbergsallee ein. Etwa weil in der Vorweihnachtszeit in anderen, viel näheren Filialen vor lauter Paketen längst Land unter ist. Oder weil weitere "logistische Gründe" dafürsprechen. Andererseits obliegt es auch dem Zusteller, ob er die Empfehlung auf dem Scanner annimmt, auch wenn dort eine andere Filiale angeraten wird. Aber was, wenn er am Ende seiner stressigen Tour ohnehin in der Lappenbergsallee vorbeikommt, zumal es dort, sagt eine DHL-Frau, "leckeren Kaffee" gebe ...? Was dem Shopbetreiber niemand verübeln kann; schließlich bekommt dieser pro Paket von DHL eine Summe, die geheim gehalten wird, aber unter 50 Cent liegen soll. Und vielleicht hat der eine oder andere, der zum Abholen kommt, ja noch Bedarf an einer Flasche Wein?

Sie könnten natürlich dagegenhalten und den Zusteller Ihrerseits mit einem "besonders leckeren Kaffee" empfangen. Aber Sie sind ja leider nicht zu Hause.