Alfred Dorfer © Peter Rigaud

In jedem Kindergarten stößt man auf ein Phänomen, das für die heranwachsenden Knirpse ein ganz natürlicher Impuls sein dürfte. Wenn einer der kleinen Helden ein bestimmtes Schauferl besitzt, mit dem er die Sandkiste durchwühlt, so wollen alle anderen ebenfalls exakt dieses Spielgerät benutzen. Auch wenn es noch viele andere bunte Schauferln gibt. Das ist in diesem Vorschulalter wichtig für die Persönlichkeitsentwicklung. Wenn allerdings Erwachsene so handeln, kann weder von Persönlichkeit noch von Entwicklung ausgegangen werden. In der politischen Sandkiste gibt es dieses Schauferl auch und zwar als den infantilen Drang, originell sein zu wollen. Nun wissen wir, dass Originalität nicht allen Menschen gleichermaßen zur Verfügung steht. Das Internet scheint nachgerade das ideale Biotop für Minusbegabungen zu sein. Wie erinnerlich terrorisierten die Freiheitlichen, als sie noch als Oppositionspartei polterten, die Welt mit diversen Videobotschaften. Zum einen attackierten ihre bewegten Bilder die Regierungskoalition aus Sozialdemokraten und Volkspartei frontal und meist auch ein wenig sinnentleert. Zum anderen offenbarte die krachlederne Partei, dass sie über ein gewisses geistiges Mindestniveau verfügt. Nun sind die Genossen an der Reihe, die in der wenig gewohnten Oppositionsrolle noch ungelenk agieren. Aber niemand soll ihnen nachsagen dürfen, dass sie Opposition nicht könnten. Dagegen aus Prinzip, so stellen sie sich ihren Part im demokratischen Kräftespiel vor. Eigentlich hatten die Freiheitlichen für dieses Modell ein Patent angemeldet, aber nun wollen auch die roten Parteistrategen beweisen, dass auch sie die untere Schublade zu bedienen wissen. Daher wurde eine Video-Serie nach dem Vorbild des blauen Qualitätsstandards entworfen. Hier werden "Tipps" für eine erfolgreiche Schwarz-Blau-Regierung gegeben. Mit Mal eben das Land regieren beweist die Videobotschaft, dass sich auch die Roten voll auf der Höhe der Zeit befinden und der rasante Sprachverfall auch bei ihnen angekommen zu sein scheint. Das Kapitel Spalte die Gesellschaft kann angesichts dieses Propagandawerkes wohl nur selbstkritisch gemeint sein. Sprechstil und Umsetzung lassen die Vermutung aufkommen, dass Profis für Öffentlichkeitsarbeit offenbar zu teuer gewesen wären. Die neue SPÖ-Chefin meint, dass Social Media eigene Formen der Volkstümlichkeit brauche. Man müsse sein Ohr nahe an den Menschen haben und dürfe durch korrekten Sprachgebrauch nicht unangenehm auffallen. Ist dieser Bereich geistig bereits aufgegebenes Terrain? "Schweig zu jedem Thema, das unangenehm ist", hört man ebenfalls. Das wäre in diesem Fall eigentlich das Beste gewesen.