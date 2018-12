Waagerecht:A Der Rückwert ist ein Vielfaches des Rückwerts von A senkrecht C Der Rückwert ist F senkrecht minus G waagerecht G Quadrat der Quersumme von A waagerecht H Der Rückwert ist eine Quadratzahl I C senkrecht plus J senkrecht K Primzahl L Der Rückwert ist eine Primzahl N Palindrom P Kubikzahl R Vielfaches des Rückwerts von K waagerecht T F senkrecht plus N waagerecht U A senkrecht minus K waagerecht

Senkrecht: Alle Zahlen sind Vielfaches von K waagerecht

Lösung aus Nr. 49:

Zeilenweise 524316, 631452, 356241, 145623, 213564, 462135