Wie er dort steht, der junge weiße Mann. In seinen ausgewaschenen Jeans und dem dunkelblauen Wollpullover, in diesem Mädchentraum aus Pastell. Den großen Briefumschlag fest vor die Brust gepresst. Fünfzig Augenpaare richten sich auf ihn, die Stille ist kaum auszuhalten. Er hat den Blick auf den Boden gerichtet. Wahrscheinlich ist ihm das noch nie passiert: in einem Raum zu stehen und nicht dazuzugehören. Eine Mitarbeiterin zieht ihn schließlich zur Seite, sie flüstern. Er legt den Umschlag in ihre Hände. Dann verschwindet er im Fahrstuhl. Männer sind in den Clubräumen von The Wing nicht erwünscht.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden