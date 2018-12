Eigentlich redet Tobias Bergmann gern und viel. Nur zum Schlussmachen hat der 234. Präses der Hamburger Handelskammer sehr wenige Worte gebraucht: "Es war mir eine Ehre, Freude und Bürde #Rücktritt #Handelskammer", schrieb er am Samstag um kurz nach drei Uhr nachmittags auf seiner Facebookseite. Darunter das Foto einer E-Mail, die er kurz zuvor an seine Präsidiumskollegen und die Hauptgeschäftsführerin der Kammer geschickt hatte. Er lege mit sofortiger Wirkung sein Amt als Präses der Handelskammer und Mitglied im Plenum nieder, steht dort. Und: "Die Reform muss konsequent fortgeführt werden. Für diese Aufgabe fehlt mir jedoch der notwendige Rückhalt."

Man hätte es auch drastischer formulieren können: Die einzige Entscheidung, die Bergmann in der Handelskammer überhaupt noch treffen konnte, war die, zu gehen. Sein Rücktritt ist daher konsequent, überfällig – und schade.

In gewisser Hinsicht war Bergmann ein sehr geeigneter Präses für die Hamburger Handelskammer. Der gebürtige Bayer und Sohn eines dortigen Lokalpolitikers ist durch und durch Unternehmer. Wenn Bergmann eine Vision hat, scheut er keine Mühe, sie umzusetzen. Er hat viele Ideen, womöglich zu viele. Und er sieht lieber Chancen als Risiken. Dass er als Präses der Handelskammer auch scheitern konnte, war von Anfang an klar. Bergmann übernahm die Aufgabe trotzdem. Man kann das naiv nennen. Es ist aber dieser Mut zu scheitern, der einen Unternehmer ausmacht. Was könnten sich Firmenchefs mehr wünschen, als dass einer, der so tickt wie sie, ihre Interessen repräsentiert?

Einerseits. Andererseits: Die Handelskammer soll zwar die Interessen der Unternehmen vertreten, ist selbst aber ein gigantischer Verwaltungsapparat, Behörde statt Start-up. Bergmann wollte der starren Institution mehr Unternehmertum beibringen, Transparenz, Kosteneffizienz, schlanke Strukturen. Doch in der Kammer gelten andere Regeln. Ihr Plenum wird auch Parlament der Wirtschaft genannt. In einem solchen muss man Politiker sein, Kompromisse finden, Zweifler und Querulanten überzeugen, Mehrheiten hinter sich bringen. All das war Bergmann zuletzt nicht mehr gelungen.

Dabei hatte es vielversprechend angefangen: 2011 war Bergmann der Einzige im Plenum der altehrwürdigen Einrichtung, der unbequeme Fragen stellte. Was verdient der Chef? Warum werden die Entscheidungen hinter verschlossenen Türen getroffen? Wer spricht für die kleinen Unternehmen? Wird hier diskutiert oder nur abgenickt? Bergmann hatte eine Art Ein-Mann-Unternehmen namens Kammerreform gegründet – und es wuchs.