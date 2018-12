Jetzt gucken Sie bitte nicht so, es gibt hier keine Burg. Und maulen Sie bitte nicht, das Rheintal sei doch gepflastert mit uralten Ritterburgen. Weiter flussaufwärts, ja, südlich von Koblenz, da ist jede Flussbiegung mit mindestens einem Türmchen gespickt. Aber die sind gerade mal mittelalt; und manche tun auch nur so! Hier hingegen ist der beste Ort am ganzen Mittelrhein, um richtig tief in die Vergangenheit zu schauen.

Andernach, genau. Eine der ältesten Städte Deutschlands. Der Bahnhof verheißt eher eine der abweisendsten? Geschenkt. Aber, versprochen, ein paar Hundert Meter genügen, um in ein historisches Städtchen zu gelangen und zugleich in die tiefe Erdgeschichte. Die paar Gründerzeitbauten links und rechts, die sind im Vergleich noch fast modern. Da vorne kommt die mittelalterliche Stadtmauer. Die haben Sie sicher vom Zug aus schon gesehen. Und den mächtigen Runden Turm, mit der gewaltigen Kraternarbe eines vergeblichen Sprengversuchs im 17. Jahrhundert.

Erkennen Sie die Farben der Stadtmauer in den alten Häusern wieder? Viel Naturstein wurde hier verbaut: heller Tuff und dunkler Basalt, beides vulkanisches Material. Hat schon die Römer fasziniert, die hier ein Kastell unterhielten. Antunnacum hieß das. Mit robusten Rundbögen haben es die Andernacher bis heute. Schwer zu sagen, ob das nun eher romanisch oder romantisch sein soll.

Wir könnten jetzt hier auf dem Marktplatz bleiben, Endstation alter Stadtkern – hübsch mit Fachwerk, Schieferdächlein, Bäckerjungenbrunnen. Aber wir wollen ja weiter, oder sollte ich sagen tiefer? Also in die Vergangenheit. Daher schnurstracks in Richtung Rheinpromenade, wo ein wie aus schrägen Natursteinkeilen zusammengeschobenes Gebäude Moderne markiert. Wie eine Libeskind-Architektur liegt es da, nur viel lieblicher, klar, wir sind ja hier im Herzen des Rheinlandes, wo man lebt und leben lässt und wo der Normalfall des Hauptworts seine Verniedlichungsform ist.

Dieses Architektönchen also beheimatet die Pflichtstation für jeden, der rheinabwärts die geologische Attraktion Andernachs besichtigen will: den höchsten Kaltwassergeysir der Welt. Dieser springt auf der Halbinsel Namedyer Werth, die aus Naturschutzgründen – jedem Tierchen sein Pläsierchen – nur per Rheinbötchen zu erreichen ist. Das Billet dafür gibt es nur hier im Geysir-Zentrum mit seiner populärgeologischen Ausstellung. Museumspädagogisch wird hergeleitet: Hier, wo die Osteifel auf den Mittelrhein stößt, ist Vulkanland. Gemütlichkeit an der Oberfläche, beharrliches Brodeln in der Tiefe.

So sucht sich im Untergrund des Werths Kohlensäure ihren Weg, perlt unterirdisch aus, steigt auf, drückt als Gasblase Wasser ans Tageslicht. Ein Spazierpfad führt vom Schiffsanleger über die Halbinsel bis auf wenige Armlängen dorthin, wo das Wasser dann mehr als 50 Meter in die Höhe zischt. Je nach Wind macht die minutenlang hochschießende Fontäne die Besucher nass. Jeder Bootstrip ist auf einen Ausbruch abgestimmt. Museum, Fahrt und Geysirstaunen dauern zusammen etwa drei Stündchen – Ende März beginnt die Saison.

Die Apokalypse hingegen gibt es ganzjährig: Den Krahnenberg hinauf, dann liegt Andernach unter uns, und ein verniedlichter Wanderweg, das "Traumpfädchen", beginnt. Er führt an der Oberkante des Tales entlang, damit der geneigte Flusstaltourist in selbiges hinunterschauen und bei Bedarf seufzen kann. Nach ein paar Hundert Metern weist ein Schild auf den kuriosen Superlativ "Schönste Weinsicht" hin. So kann man es natürlich bezeichnen, reicht der Blick doch über die Geysirhalbinsel und das weinbergbestückte Ostufer des Rheins nach Norden.

2 Stunden in Andernach 2 Stunden in Andernach Spezialitäten Früh aufstehende Bäckerlehrlinge sollen die Stadt einst vor Angreifern gerettet haben – mit Bienenkörben als Wurfgeschossen. "Bäckerjungenstadt" nennt sich Andernach daher, Bienenstich ist hier kuchengewordene Legende. Herzhafte Spezialität? Kartoffel-Reibekuchen. Beides bekommt man rund um den historischen Marktplatz Fackel-Führung Mittelaltergefühl durch unzeitgemäße Leuchtmittel: In Andernach wird eine Stadtführung zu den historischen Gebäuden der Altstadt in den Abendstunden angeboten, bei der die Gäste Fackeln tragen. Zu buchen bei der Touristen-Information: andernach-tourismus.de

Doch erdgeschichtlich gesehen ist dies ein wahrer Albtraumpfad. Denn vor genau 13.000 Jahren ging hier nichts mehr: Der letzte große Vulkanausbruch in der Eifel riss in ihren äußersten Ostzipfel ein gewaltiges Loch, das heute der Laacher See füllt. Lava und Brocken blockierten dort, wohin die Weinsicht schweift, das Tal. Damals hätten Wanderer hier in einer endzeitlich demolierten Landschaft keinen Fluss erblickt, sondern einen Stausee. Als dessen Trümmerdamm schließlich brach, donnerte, wo heute Bonn und Köln liegen, die Rheinwelle als Binnen-Tsunami durch. Ausbruch plus Dammbruch: der geologische Albtraum als tiefes Kopfkino auf dem Traumpfädchen.

Dagegen ist jede Burg nur ein Episödchen.