Flüchtlingsheime

Bürgerinitiativen feiern zweifelhafte Erfolge

Man könnte sagen, sie ernten die Früchte ihrer Arbeit, aber treffender wäre es, von einer Rendite zu sprechen. Die Kampagne gegen Flüchtlingsheime war in weiten Teilen die Auftragsarbeit eines professionellen Kampagnenbüros. Auftraggeber waren Bürger aus Stadtteilen wie Klein Borstel und Lehmsal-Mellingstedt, die öffentlich für "gute Integration" warben, um in geheimen Verhandlungen auch andere Ziele durchzusetzen. Vor allem geht es ihnen um den Wert ihrer Immobilien.

In Lehmsal-Mellingstedt hat die Kampagne ihr Ziel soeben erreicht: Dort wurde die Unterkunft im November geschlossen. In Klein Borstel hatten Anwohner nicht nur die Schließung des örtlichen Flüchtlingsheims durchgesetzt, darüber hinaus wollen sie erreichen, dass an seiner Stelle überwiegend Einfamilienhäuser entstehen, die dann nur für sehr wohlhabende Bauherren erschwinglich wären. Ein entsprechender Bebauungsplan ist inzwischen fast beschlussreif, doch im zuständigen Bezirk Nord leisten SPD, Grüne und Linke noch Widerstand.

Frank Drieschner

Wohnungsbau

Anwohner behindern neue Projekte

Wo lässt sich noch bauen? Kein Grünstreifen, kein Hinterhof bleibt ungeprüft – nicht selten aber macht die Nachbarschaft dagegen mobil. Am Mühlenkampkanal in Winterhude wollte ein Investor zwischen drei Wohntürmen noch 109 bezahlbare Wohnungen bauen. Eine Bürgerinitiative hielt das für eine Mogelpackung. Das Ergebnis des Bürgerentscheids ist erstaunlich: 71 Prozent stimmten für die Verhinderer. Es war die höchste Wahlbeteiligung, seit es den Bezirk Nord gibt. "Heute wir – morgen ihr" war der Slogan, mit dem die Initiative für ihr Anliegen geworben hatte.

Im Bezirk Altona hat man die Sorge, dass das Beispiel Schule macht. Gegen die Hinterhofbebauung in der Bartelsstraße gab es im Februar Proteste. Nun hat der Bauausschuss des Bezirks den Bauantrag eilig durchgewinkt – und damit verhindert, dass die dortige Initiative noch ein Bürgerbegehren anstrengen kann. Eigentümer in der Nachbarschaft wollen jetzt aber gegen das Bauprojekt klagen. Es kann dauern, bis die ersten Bagger kommen.

Christoph Twickel

Kaffeekönig

Albert Darboven wird vom Gericht ausgebremst

Er habe mit der Richterin eingehend über die Frage gesprochen, ob die Urteilsbegründung veröffentlicht werden dürfe, sagt Kai Wantzen, Sprecher des Hanseatischen Oberlandesgerichts. Aber nein: Dass der Hamburger Kaffeekönig Albert Darboven den Vorsitzenden seiner eigenen Stiftung, Andreas Jacobs, adoptieren wollte, falle rechtlich in dessen höchstpersönlichen Lebensbereich – und der sei besonders geschützt, obwohl Darboven eine prominente Persönlichkeit sei. Deshalb leider keine Auskunft.

Anfang Dezember hatte das Amtsgericht Blankenese den Adoptionswunsch der Darbovens abgelehnt. Bemerkenswert ist der Vorgang deshalb, weil die Adoption zumindest in Teilen wirtschaftlich motiviert sein dürfte: Albert Darboven, 82, darf seine Firma gemäß deren Statuten nur an ein Familienmitglied übergeben. Sein Sohn Arthur erscheint ihm aber nicht geeignet. Dieser hat vor Gericht Einspruch gegen die Pläne seines Vaters eingelegt. Was nun aus der Firma wird, ist offen: Bis alles in seinem Sinne geregelt ist, will der Patriarch die Firma weiter allein führen.

Florian Zinnecker

Mordprozess

Der Jungfernstieg-Täter hofft auf mildernde Umstände

Moutala M. steht noch vor Gericht. Seit Anfang Oktober läuft sein Mordprozess vor dem Schwurgericht. Er ist wegen Doppelmordes angeklagt, weil er im April seine kleine Tochter Mariam und deren Mutter am S-Bahnhof Jungfernstieg erstochen hat. Zum Prozessauftakt hatte er ein Geständnis abgelegt. Sein Verteidiger kämpft nun darum, dass der 34-Jährige nicht wegen Mordes, sondern nur wegen Totschlags verurteilt wird. Moutala M. habe im Affekt gehandelt.

Der Flüchtling aus dem Niger lag mit seiner Ex-Freundin Sandra P. im Streit um das Sorgerecht für das gemeinsame Kind. An jenem Morgen, als sie auf dem S-Bahnhof aufeinandertrafen, war auch der neue Freund von Sandra P. dabei. Sandra P. soll gesagt haben, dass Moutala M. sein Kind nicht wiedersehen werde. Da stach er zu. Im Affekt, behauptet der Verteidiger. Nein, sagt dazu der psychiatrische Gutachter: Die Aggression habe sich gegen seine Tochter gerichtet. Den Konflikt aber habe er nicht mit ihr gehabt, sondern mit Sandra P. und deren Freund.

Elke Spanner

Straßendealer

Der Plan, eine Bürgerwehr zu gründen, ist gescheitert

Als die ZEIT ihn im Frühjahr traf, konnte Christian Abel seine Wut kaum verbergen. Desaströs sei die Lage im Schanzenpark. Dealer an jeder Ecke und kein Polizist, nirgends. Eine "No-go-Area" sei der Park geworden. Man müsse der Szene "einheizen". Sollte die Polizei nicht tätig werden, müsse er selbst eine Bürgerwehr gründen. Abel hatte schon einen Detektiv beauftragt, um die Machenschaften der Dealer auszuspähen. Und als er beim Fototermin seine Jacke lüftete, kam eine Pistole zum Vorschein. Er sei Waffenträger, sagte Abel – das solle man aber bitte nicht schreiben.

Was ist aus der geplanten Bürgerwehr geworden? Der Justizsenator kritisierte sie als "Schwachsinnsidee", ein Anwaltsverein zeigte den Juristen wegen Volksverhetzung an. Immerhin: Die Polizei hat reagiert. Im ersten Halbjahr 2018 wurden im Revier um den Park 745 Personenkontrollen durchgeführt – fast doppelt so viele wie im Vorjahreszeitraum.

Sebastian Kempkens