Morgens um zwei Uhr auf dem Großmarkt: Heiner Wischendorff steht in einer riesigen, kühlen Halle zwischen Dutzenden Paletten mit Basilikum, Minze, Schnittlauch und Koriander in Töpfen. Die Kräuter stammen aus dem Gartenbau des 57-Jährigen in Niedersachsen. Hier in Hammerbrook verkauft er sie: sechsmal die Woche, das ganze Jahr über, Nacht für Nacht.

DIE ZEIT: Herr Wischendorff, es ist mitten in der Nacht. Sind Sie noch wach – oder wieder?

Heiner Wischendorff: Wieder.

ZEIT: Wann haben Sie geschlafen?

Wischendorff: Von 20.30 Uhr bis 23 Uhr. Morgens gegen elf lege ich mich wieder hin, drei, vier Stunden. Ich schlafe mehr am Tag als nachts.

ZEIT: Klingt strapaziös.

Wischendorff: Ich habe die Chance, zweimal am Tag zu Bett zu gehen. Kann man sich dran gewöhnen. Am Wochenende muss dann ein bisschen Schlaf nachgeholt werden.

ZEIT: Wie lange haben Sie diesen Rhythmus schon?

Wischendorff: 34 Jahre. Am 2. Juli 1984 ist ganz plötzlich mein Vater verstorben. Der stand vorher hier Nacht für Nacht. Ich war damals 22. Ich musste sofort einspringen, das war mein erster Markttag.

ZEIT: War Ihnen damals schon klar, dass Sie den Betrieb Ihres Vaters übernehmen würden?

Wischendorff: Nun ja, ich hatte Gärtner gelernt, in einer Baumschule.

ZEIT: Hätten Sie einen anderen Beruf gewählt, wäre Ihr Vater nicht so früh gestorben?

Wischendorff: Ich hätte vielleicht noch mal über den Tellerrand geschaut. Aber das ging nicht.

ZEIT: Wie lange haben Sie gebraucht, um sich an diesen Tagesrhythmus zu gewöhnen?

Wischendorff: Lange. Man muss quasi auf Knopfdruck schlafen können. Nicht nur im Bett liegen und mit schlechtem Gefühl zur Uhr schauen. Ich gucke immer Expeditionen ins Tierreich. Das entspannt. Da liege ich im Sessel und kiek mi dat noch an. Tschuldigung, ich bin eigentlich Plattdeutscher. Ich spreche Dialekt. (zu einem Verkäufer) Joa, Werner, ik weit ok nich so genau. Musst du dei koar a gliek wedderhebben oder nich? Goah mon doar drüben hen, hol mol ’ne Palette, doar kännst du dat gliek uppacken. (hochdeutsche Übersetzung: Ja, Werner, ich weiß es auch nicht so genau. Musst du die Karre auch gleich wieder haben oder nicht? Geh mal da drüben hin, hol mal eine Palette, da kannst du die dann gleich draufpacken.)

ZEIT: Wie viele hier sprechen Plattdeutsch?

Wischendorff: Fast alle. Ali, kannst du Plattdeutsch?

Kunde: Gar nicht. Ich kann gerade mal normal Deutsch. (lacht)

Wischendorff: Aber vorstohn kann er dat. (zeigt auf einen anderen Kunden) Der kommt fast von Polen, kurz vor Swinemünde. Fünfmal die Woche neun Stunden Fahrt.

ZEIT: Kennen Sie jeden hier?

Wischendorff: Ich habe fast ein Drittel meines Lebens auf dem Markt verbracht. Ich kenne so gut wie jede Nase hier, jedes Geschäft, das zumachen musste, weil Kunden weggeblieben sind.

(ein Kunde zieht zum Bezahlen Fünfer, Zehner und Zwanziger aus einem dicken Bündel)

ZEIT: Wahnsinn. Was für Geldpacken.

Wischendorff: Die kennen kein Portemonnaie. Die holen das aus der Tasche und blättern das so hin. Das war vor 34 Jahren schon so.

ZEIT: Warum hat sich Ihr Vater für den Großmarkt entschieden?

Wischendorff: Unser Betrieb ist aus einer kleinen Landwirtschaft entstanden. Meine Eltern waren Selbstversorger: eine Sau mit ein paar Ferkeln, fünf Kühe, ein paar Obstbäume, Frühkartoffeln, Möhren, Porree, Rosenkohl. 1968 baute mein Vater unser erstes Gewächshaus: Salate, Schlangengurken. Mit der Zeit haben wir die Kühe und Rinder abgeschafft, das Obst rausgerissen und das Gemüse ausgeweitet. Wir haben einen reinen Gewächshausbetrieb aufgebaut, 8.000 Quadratmeter Hochglas, Topfkräuter, Belichtung. Das ging steil bergauf. Hamburg hatte Hunger. (zu einem Kunden:) Das sind 100-Gramm-Bunde. Willst du die mithaben? 80 Cent.

Kunde: 70 Cent.

Wischendorff: Ja, gut, kriegst du.

Kunde: Alles klar. Tschö tschüs.

ZEIT: Hat er jetzt gekauft?

Wischendorff: Ja. Wir bringen das später zu ihm.