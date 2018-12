Am 19. Januar 2019 wählen die Mitglieder des Hamburger SV ihren neuen Präsidenten. Diese Wahl ist für den Club aus mehreren Gründen richtungsweisend. Zum einen ist das mächtigste Amt in der HSV-Struktur zu vergeben: Der Präsident der Amateursportler vertritt die Interessen der mehr als 85.000 Vereinsmitglieder im Aufsichtsrat der ausgelagerten "HSV Fußball AG" – und er ist gleichzeitig mit gut drei Vierteln der Aktien größter Gesellschafter der Profifußballabteilung. Er bestimmt maßgeblich die Besetzung des Aufsichtsrats und hält die Mehrheit für Beschlüsse aller Art. Wie sich diese Machtfülle perfekt ausspielen lässt, hat Bernd Hoffmann gezeigt, der die letzte Wahl im Februar gewann, dann in den Aufsichtsrat rückte, dessen Vorsitz übernahm und schließlich zum kommissarischen Vorstandschef der Fußballabteilung ernannt wurde. Das Amt des Vereinspräsidenten musste der 55-Jährige deshalb aufgeben, der Stellvertreter sprang ein. Und auch wenn es kaum jemand öffentlich zugeben würde, geht es bei der anstehenden Wahl nicht nur um das Präsidentenamt – es geht auch um Hoffmann.

Theoretisch können sich alle HSV-Mitglieder um die höchste Position im Verein bewerben. Über die Zulassung zur Wahl entscheidet allerdings ein sogenannter Beirat anhand ziemlich nebulöser Vorgaben aus der Satzung. Nur in einem Punkt wurde der Vorsitzende Jan Wendt deutlich: "Wahrscheinlich wünscht sich Herr Hoffmann, dass ein Kandidat nicht nur zu den beiden Vizepräsidenten passt, sondern vor allem zu ihm. Aber da muss ich ihn enttäuschen. Das ist kein Kriterium für den Beirat", sagte er kürzlich.

Auch Marcell Jansen tritt an, der Liebling der Fans

Die Vorauswahl verfestigt diesen Eindruck. Mit Marcell Jansen, der sieben Jahre lang als Profi für den HSV aktiv war und seit Februar Mitglied des Aufsichtsrats ist, hat es der Hoffmann eher zugewandte Favorit der Fans in die Endrunde geschafft. Ihm stehen mit Jürgen Hunke, Ex-Präsident und mehrfaches Mitglied des Aufsichtsrates, sowie Ralph Hartmann, Ex-Vize unter dem früheren Präsidenten Jens Meier, zwei der größten Hoffmann-Kritiker gegenüber. Gewinnt einer von ihnen die Wahl zum HSV-Präsidenten und zieht somit auch in den Aufsichtsrat ein, trifft Hoffmann für viele Jahre auf einen einflussreichen Gegenspieler im Verein. Jansen hingegen würde ihm stabile Verhältnisse und ein ruhiges Arbeitsumfeld garantieren.

Für und gegen beide Optionen gibt es gute Argumente. Ein vermeintliches Machtmonopol mit Jansen und Hoffmann an der Spitze stünde den Prinzipien eines demokratisch organisierten Vereins entgegen. Andererseits wäre eine kompetente und mächtige Führung genau das, was dem Club seit Hoffmanns erster erfolgreicher Amtszeit zwischen 2003 und 2011 gefehlt hat.

Da die inzwischen mäßig besuchten Mitgliederversammlungen von der eher Hoffmann-kritischen Basis dominiert werden, hat Jansen das Rennen trotz guter Umfragewerte noch lange nicht gewonnen.

Doch vor dieser Richtungswahl geht es für den HSV um eine noch größere, weil viele Präsidenten überdauernde Entscheidung. Gemeinsam mit dem "Netzwerk Erinnerungsarbeit", einem Zusammenschluss von Fans und Mitarbeitern, der sich mit dem Hamburger Fußball in der NS-Zeit beschäftigt, will das Präsidium einen Antrag auf Änderung der Vereinssatzung stellen. Das Ziel ist ein klareres Bekenntnis gegen Diskriminierung und Rassismus. "Wir spüren, dass die meisten unserer Mitglieder die Aktionen unterstützen, die wir für Vielfalt, Miteinander und Toleranz im HSV durchführen. Daher sind wir überzeugt, dass der Antrag eine breite Zustimmung erhält", sagt Vizepräsident Moritz Schaefer. Die geänderte Satzung würde eine klarere Grundlage für einen Ausschluss aus dem Verein schaffen, wenn ein Mitglied eine mit der Satzung "unvereinbare Gesinnung" offenbart, heißt es im Text.

Der Verein soll sich "Wortführern verbaler Gewalt" entgegenstellen

Das ist ganz im Sinne von Peter Gottschalk, der entscheidend an dieser Initiative mitgewirkt hat. Gottschalk ist 77 Jahre alt, Mitglied bei den HSV-Senioren und stellvertretender Landesvorsitzender der Selbstständigen in der SPD Schleswig-Holstein. Sein Vater wurde von den Nazis wegen "falscher Gesinnung" und der Heirat mit einer Halbjüdin in ein Konzentrationslager verschleppt. Gottschalk selbst hat bei der jüngsten Mitgliederversammlung im Februar mit einem Antrag auf Ausschluss aller AfD-Mitglieder aus dem Verein für bundesweite Schlagzeilen gesorgt. Für ihn haben Rechte im HSV nichts zu suchen. "›Wehret den Anfängen‹ reicht nicht mehr, weil die Anfänge schon lange vorbei sind", sagt Gottschalk, "der Radikalismus ist schon mitten unter uns." Deshalb sei es sehr wichtig, sich "Wortführern von verbaler Gewalt und Hasstiraden" entgegenzustellen.

Gegen seinen Namensvetter Kay Gottschalk, stellvertretender Bundesvorsitzender der AfD und Abgeordneter im Bundestag, hat Peter Gottschalk schon vor vielen Monaten einen Antrag auf Ausschluss aus dem HSV eingereicht. Seine Begründung: Kay Gottschalk sei zum Beispiel zweimal wegen Volksverhetzung angezeigt worden. Schriftliche Nachfragen der ZEIT ließ der Politiker unbeantwortet. Passiert ist in seinem Fall bislang nichts. Das HSV-Präsidium möchte "auch aufgrund von Persönlichkeitsrechten" keinen Kommentar abgeben. Bekommt der Antrag auf der Mitgliederversammlung die notwendige Dreiviertelmehrheit, soll ein neuer Ausschuss künftig Verstöße gegen die Vereinssatzung prüfen – zum Beispiel rassistische Äußerungen.