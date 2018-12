Ein Wohnzimmer in Hamburg, ein Sofa mit vier ZEIT-Kollegen darauf: Malin Schulz, Charlotte Parnack, Francesco Giammarco und Florian Zinnecker. Sie alle sind Mitte 30. Als Kinder der Achtzigerjahre guckten sie an Weihnachten jedes Jahr Disney-Filme und Märchen-Klassiker. An einige können sie sich noch genau erinnern. Auch wegen der Albträume, die sie ihnen bescherten. Und, hat es ihnen geschadet? Auf dem Tisch liegen vier Filme: Disneys "Dumbo" und "Der König der Löwen", Charles Dickens’ "Weihnachtsgeschichte" und "Ronja Räubertochter". Höchste Zeit, sich den alten Verstörungen zu stellen.

