Kompliziert ist die Biografie des Weihnachtsmanns. Gesichert ist nur, dass seine Karriere als Bischof Nikolaus von Myra (heute Türkei) im 4. Jahrhundert begann. Er war ein guter Mensch, der sich um Arme und Kranke kümmerte. Bald zersplitterte die Figur. In Holland heißt sie Sinterklaas, in Russland Väterchen Frost, in Amerika Santa Claus. In Deutschland taucht die Figur gleich doppelt auf – als Weihnachtsmann am 24., als Nikolaus am 6. Dezember. Dieser hat einen Buddy, den widersprüchlichen Knecht Ruprecht, der sich mal als Helfer, mal als rutenbewehrte Drohgestalt zeigt: Yin und Yang, gebend und strafend, gut und böse – wie die Welt eben so ist.

