7 Kein Festessen, aber fest eingeplant für Indianers Proviantgepäck 11 Vormahls der Kehlenbenetzung dienlich 15 Eine ... war’s – so beschreibt manch Übersättigter im Nachhinein die Feiertage 17 Zählt was beim Grammaticus, und ein spezieller kann so richtig auf Abi-Touren bringen 18 Spielt eine Rolle zwischen Jago und Desdemona, auch eine zwischen Appiani und Gonzaga 21 Fehlt’s an Idee zur Antwort nicht, ... 22 Marschmusik- und Lamettafan in Dickis Welt 23 Zwei aus zweiunddreißig bzw. zwei gegen einen 24 Hinterließ Hammer-Eindruck dies- und jenseits von Bifröst 26 Verehrt als Vater der Sonnensöhne 27 ... wächst die Zeile Wort um Wort, ... 28 Kürzelig weiblich – oder: Zwischenstand beim Geschenkezählen in Jultomtes Land 29 Ab Albrand als Verstärkung für Rheinverstärkung unterwegs 30 Klass. Verz. v. Korr. 32 ...so wird sich fügen Dichters Sicht ... 40 Im Friedrichsstaat: Urkantone-Lebensader 41 Seine Heimat: in der Weihnachtsinsel-Zeitzone 42 Vielfach verwendet für Ein-Loch-Ergebnisse 43 Werden hier und da verschoben, wegen des Baumes oder damit man ihn besser sehe 45 ... in stiller Zeit auf kühlen Ort 48 Damenhafte Antwort auf die Frage: Welchen Leuten schickt man Weihnachtsgrüße? 49 Allzu leichte Übung – und ohnehin Artfremdes – für den Knacker

1 Besiedeln die Jetztzeit, als Erben des Saurier-Looks 2 Schnell-Schluss: Tannenspitzenbieger 3 Steht beim Familienfest quasi zwischen mir und 22 waagerecht 4 Einer wie 24 waagerecht, aber er hat’s in den Himmel geschafft 5 Fast Eigenart mit Rute-Folgen: 36 -senkrecht-Gegenstück 6 Beim weihnachtlichen Geburtstagskind klein geschrieben: Viel-Küsten-Region 7 Der schickte Shakespeares Liebespaar zum Tanzen auf die Bühne 8 Wird dem Dr. folgen, der für die 9 senkrecht zuständig 9 Versteht sich unterschiedlich im Zusammenklang mit Ort und Fürstentum 10 Geschenke aus zweiter Hand sind’s nicht 12 Konzentriert den Atem, für leise Attacken 13 Hätte man gern das eines Weihnachtsmannes? Nicht unbedingt! Und das eines Grinches? Schon gar nicht! 14 Gibt’s so nicht mehr als Problemfalldreingabe, aber vielleicht nach dem Dinnerservieren 16 Mehr als ein Kumpel, weiß stante pede unsere geheimsten Wünsche zu nennen 19 Wer Utopia sucht, wird nolens volens auf seinen Namen stoßen 20 Tanne und Tier im Gemenge: Leerstätten oft, über die Feiertage 25 Unter den Baum zu Legendes ... wir in ... aus Papier zumeist 26 Findet sich nämlich wieder beim Einspurrollschuh-Wunschaufschreiben 31 Zählen so nicht zu den Nassfelsgebilden, doch zu den Gitarristenkniffen 32 Als Piz mindestens so bekannt wie der 30 waagerecht 33 Sonnenaufgangsrichtung im Lande, wo man sich "Feliz Navidad" wünscht 34 Auch von unten besehen immer gleich 35 Kurz: das Krippenkind 36 Garderobenhelfer: Der am Festmahl sind die Kalorien 37 Späte Präsentidee zeitigt ... beim Einkauf 38 Unter den Brücken, die stadtnamensgebend wurden 39 Ein 6 senkrecht auf Santa Claus’ Routen 44 Nur für Hartgesottene in Yorkshire ein Winterbadegewässer 46 Kurz: Wind von da beschleunigte Weihnachtsmanns Herreise ab Korvatunturi 47 Himmlische Schlafzutat, wie besungen, bei stiller Nacht

So können Sie gewinnen: Im Gitter unseres Kreuzworträtsels auf der nächsten Seite sehen Sie vier getönte Zeilen (21, 27, 32 und 45 waagerecht) sowie ein Bild. Wenn Sie dieses Bild in Buchstaben "übersetzen" und diese (in einer geeigneten Reihenfolge!) mit den Buchstaben in den getönten Feldern kombinieren, erhalten Sie ein Zitat aus einem vorweihnachtlichen Gedicht. Dieses Zitat ist die Lösung unseres Weihnachtspreisrätsels.

Entweder teilen Sie uns die Lösung über das folgende Formular mit oder Sie senden sie auf einer Postkarte an DIE ZEIT, Stichwort ZEITmagazin-Weihnachtspreisrätsel, Postfach 10 68 08, 20045 Hamburg.

1. Preis: Drei Übernachtungen für zwei Personen im WIESERGUT

In Hinterglemm, inmitten der Kitzbüheler Alpen, befindet sich das Designhotel WIESERGUT. Das Refugium besticht mit naturverbundenem Luxus in puristischer Architektur. Sie wohnen zu zweit in einer der 24 Suiten (Halbpension, exkl. Getränken). Genießen Sie Après-Ski in der Tee-Lounge am offenem Feuer oder entspannen Sie im Badhaus mit Panorama-Ruheraum und Infinity-Pool

2. und 3. Preis: Je eine "Gordon" Messenger-Bag von Feuerwear

Nachhaltiges Unikat: Aus recyclten Feuerwehrschläuchen fertigt die Firma Feuerwear diese robuste Tasche. Sie bietet viel Platz und schützt Ihren Laptop im gepolsterten Innenfach









4. bis 8. Preis: Je ein Band "1000 Places To See Before You Die © "

Für Reiselustige: Im Vista Point Verlag ist die Spezialausgabe zu Deutschland, Österreich und der Schweiz erschienen – gefüllt mit (Geheim-)Tipps für Kultur und Shopping

