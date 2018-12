Manchmal schaut er ein bisschen fern. Christoph schlüpft dann in einen, wenn es kalt ist in zwei, manchmal in drei Schlafsäcke, legt sich auf seine Matte, draußen, am Boden, und sieht sich auf dem Handy einen Krimi an. Etwas machen, worauf er Lust hat, sich etwas Gutes tun, das bedeutet für ihn, die Selbstachtung nicht aufzugeben. Und das sei entscheidend in seiner Situation, sagt er. Christoph ist obdachlos.

Als ich ihn, der eigentlich anders heißt, gegen Ende des Winters zum ersten Mal treffe, lebt er seit sieben Monaten in Basel auf der Straße. In der Nacht schläft er draußen, an einem gedeckten Ort. Er frühstückt in der Gassenküche, vertreibt sich danach die Zeit im Haus für Obdachlose und isst am Abend eine Tafel Schokolade, die ist günstig und hat viele Kalorien.

Am Morgen, nachdem Christoph aufgestanden ist, macht er einige Liegestützen, dann schreibt er von Hand ein paar Seiten in seinen Notizblock, Gedanken, Ideen, Kurzgeschichten, die er vielleicht irgendwann einmal veröffentlichen möchte. Manchmal geht er in die Bibliothek, um in einem Buch zu lesen. Es heißt Der Weg des Künstlers und ist eine Anleitung, um kreativ zu sein.

Ich lerne ihn an einem Mittwoch im März 2018 kennen. Ich will herausfinden, wer in der Schweiz obdachlos ist und warum. Dafür begleite ich Matthias Drilling bei einer Befragung. Er ist Professor für Soziale Arbeit an der Fachhochschule Nordwestschweiz und forscht mit seinem Kollegen Jörg Dittmann zur Obdachlosigkeit in der Schweiz. Bisher gibt es keine umfassenden Studien und verlässlichen Zahlen zum Thema. Doch aus den großen Städten mehren sich die Hinweise, dass in der Schweiz die Zahl der Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben, zunimmt. Drilling und sein Team ziehen während mehrerer Tage und Nächte durch Basel und besuchen Institutionen und Orte, an denen sie Obdachlose vermuten: Bahnhöfe, Plätze, soziale Einrichtungen. Sie sprechen sie an und füllen Fragebogen aus. Wie wohnen Sie? Waren Sie schon einmal auf der Straße? Wie lange? Das Pilotprojekt wird von der Christoph Merian Stiftung finanziert. Die Forscher würden es gern auf sieben weitere Schweizer Städte ausweiten. Die ersten Resultate von Drillings Studie werden Anfang 2019 veröffentlicht.

Ich folge Matthias Drilling und seinen Helfern einen Tag und eine Nacht lang. Bald wird klar: Obdachlosigkeit hat viele Gesichter. Und sie trifft besonders Menschen, die eine unsichere oder unadäquate Wohnsituation haben: eine zu kleine Wohnung, eine, die sie nur temporär mieten können, die Schimmel hat oder andere Mängel. Ein möbliertes Zimmer, das ihnen jederzeit gekündigt werden kann, oder ein Sofa bei Freunden, wo sie nur für ein paar Wochen schlafen können. Manche landen irgendwann in der Notschlafstelle, am Flughafen, oder in der Wärmestube S oup and Chill, in der es kostenlos zu essen gibt.

Um die Mittagszeit treffen wir Christoph im Tageshaus für Obdachlose an. Er tritt an den Tisch, an dem Matthias Drilling sitzt, stellt sich mit Vornamen vor und will wissen, was er hier genau tut, was seine Methodik ist. Es kostet ihn sichtlich Überwindung. Auf der Stirn sammeln sich Schweißperlen, als er von sich erzählt. Dass er auf der Straße lebe, dass Obdachlosigkeit für ihn nur eine vorübergehende Situation sei, dass er sich bald ein Zimmer suchen wolle.

Er fällt auf, weil er so unauffällig ist. Schwarzes, kurzes Haar, ein rundliches Gesicht, er ist gepflegt, trägt saubere Jeans, einen Pullover und weiße Turnschuhe.

Christoph stellt sich als einer der Letzten in die Schlange für das Mittagessen. Es gibt Rosenkohl, Reis und ein bisschen Fleisch, garniert mit einer Dosenaprikose. Das Menü kostet drei Franken. Christoph setzt sich mit seinem Teller in die hinterste Ecke. Nach dem Essen holt er ein Schachbrett hervor. Ich frage ihn, ob er mit mir eine Partie spielt. Er nickt und zeigt mir ein paar clevere Eröffnungszüge. Christoph spricht langsam und überlegt, er wirkt nicht resigniert, sondern reflektiert und geduldig, sagt, dass er seinem Leben noch einmal eine Chance geben wolle. "Ich möchte mich mehr unter Leute wagen und neue Kontakte knüpfen."

Er ist bereit, sich in den nächsten Monaten hin und wieder mit mir zu treffen und notiert seine Handynummer auf einen Zettel.

Ein paar Wochen später verabreden wir uns. Als Treffpunkt schlägt er das Restaurant zum Isaak am Münsterplatz vor. Hier, in der Altstadt, ist Basel schön und ruhig und sauber. Ich setze mich an einen Tisch im Innenhof, schaue den Müttern zu, die Cappuccino trinken, und den Rentnern, die ihre Zeitung lesen. Christoph erscheint pünktlich, setzt sich mir gegenüber und bestellt einen Hagebuttentee. Er trägt, wie ein paar Wochen zuvor, unauffällige Kleidung: Jeans, ein verwaschenes T-Shirt. Er hat einen Rucksack bei sich und eine große Tasche, darin ist sein Hab und Gut.