Es begann damit, dass Raina nach den Ferien drei Tage zu spät zur Schule kam. Angeblich hatte der Bus von Bulgarien zurück nach Deutschland Verspätung. Ich habe ihr nicht geglaubt, aber ich wurde neugierig. Im nächsten Urlaub habe ich mich in den Bus von Hamburg nach Sofia gesetzt – und war 40 Stunden unterwegs statt der veranschlagten 20. Raina hatte recht gehabt.

Jan Kamman 39, hat während der Reise ein Blog geführt und seine Erlebnisse als Buch veröffentlicht: "Ein deutsches Klassenzimmer", Malik 2018

Ich bin ein Reisefreak, also habe ich gedacht: Warum fahre ich nicht auch in die Herkunftsländer meiner anderen Schüler? Ich arbeite als Lehrer an einer Schule für Jugendliche, die gerade erst nach Deutschland gekommen sind. Es sind Geflüchtete dabei, aber auch Kinder von Unternehmern oder Schülerinnen eines Ballettinternats. 30 Jugendliche aus 22 Nationen. Ich habe ein Sabbatjahr genommen und bin losgefahren. Eigentlich wollte ich unbedingt nach Afghanistan. Zwei meiner Schüler hatten von ihrer Flucht vor den Taliban erzählt, aber auch von der Herzlichkeit der Leute. Das hat mich interessiert, also habe ich einen Dari-Sprachkurs gemacht. Am Ende hat mich allerdings der Vater meines Schülers Tanim überzeugt: zu gefährlich momentan.

Mir ist klar, dass so eine Reise egoistisch ist. Ich war am Anfang ziemlich scheu, vor allem den Schülern gegenüber, die aus den Ländern fliehen mussten, in die ich wollte. Die meisten fanden meine Idee aber gut. Sie haben mir Reiseführer gebastelt. Die waren super Eisbrecher, wenn ich mal nicht weiterwusste. Vor allem die wichtigsten Wörter der Landessprache waren eine große Hilfe.

In Ghana habe ich die "Toxic City" in der Hauptstadt Accra besucht, eine der größten Müllkippen für Elektroschrott überhaupt. So stelle ich mir die Hölle vor. Überall zischt und knallt es. Giftige Dämpfe, ätzende Flüssigkeiten. Tausende Menschen wohnen dort und brennen für einen Hungerlohn Metalle aus den Geräten. Diese Geräte schicken wir aus Europa da runter! Jacob kommt aus Ghana und hat mir gesagt, dass ich mich mit der Kolonialgeschichte des Landes befassen sollte. Die Auswirkungen sieht man bis heute, zum Beispiel in der "Toxic City".

Am Ende bin ich in einem Jahr durch 14 Länder gereist. Irgendwann komme ich auch noch nach Afghanistan. Der Vater von Tanim hat mich eingeladen. Sobald es dort sicher genug ist – und er Asyl in Deutschland bekommt.

