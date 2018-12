An diesem Freitag geht sie zu Ende, unwiderruflich, die Kohlezeit an Rhein und Ruhr. Es mag ein wehmütiger Abschied werden, aber es ist kein böser. Die Mienen spiegeln allgemeine Zufriedenheit. Denn die Bilanz der Abschiedsära fällt freundlich aus: Ein 50 Jahre währender Strukturwandel wurde gut gemanagt. Im engen Zusammenspiel von Unternehmern, Gewerkschaften und Staat hat sich der Rheinische Kapitalismus bewährt. Kein Kumpel fiel "ins Bergfreie", und auch wenn die sozialen Probleme groß waren und sind, so ist die Transformation des Reviers doch im globalen Maßstab einzigartig – einzigartig gelungen.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden