Die Hamburg-Ausgabe der ZEIT feiert 2019 einen besonderen Geburtstag: Fünf Jahre wird sie im April alt. Und wie es sich für die Vorbereitung eines wichtigen Festes gehört, haben wir Redakteure und Mitarbeiter uns in den vergangenen Monaten Gedanken gemacht. Darüber, wie wir Ihnen, unseren Lesern, weiter einen ansprechenden, zeitgemäßen Journalismus bieten können, der Sie auf moderne und intelligente Art in Ihrem Alltag begleitet. Auf dieser Doppelseite informieren wir Sie darüber und präsentieren Ihnen unsere Ideen.

Am 2. April 2014 erschien zum ersten Mal ein Hamburg-Teil in der ZEIT. Seitdem haben wir Sie wöchentlich über die wichtigsten, berührendsten, ärgerlichsten und schönsten Themen der Stadt informiert. Wir haben das immer mit großer Leidenschaft getan. Von vielen von Ihnen haben wir dabei erfahren, was Sie an uns schätzen: Sie wollen vor allem tief recherchierte Texte und Substanz in unseren Reportagen, Analysen, Interviews und Kommentaren. Das haben uns zum Beispiel die vielen Briefe und Mails gezeigt, die wir erhalten haben, nachdem wir ein Jahr nach dem G20-Gipfel auf sieben Seiten die Ereignisse aufgearbeitet hatten. Oder als wir eine fünfteilige Serie zum Hamburger Wohnungsmarkt veröffentlicht hatten.

Neben diesem starken Wunsch vieler Leser haben wir über die Jahre gemerkt, dass uns der wöchentliche Rhythmus vor eine Herausforderung stellt: Es war nicht immer leicht, so aktuell zu sein, wie Sie es von uns erwarten. Viele Ereignisse konnten wir nicht berücksichtigen, weil unsere Ausgabe schon am Dienstagnachmittag in Druck ging. Am schmerzlichsten wurde uns das beim Tod von Helmut Schmidt bewusst. Er starb an einem Dienstag.

Vor unserem fünften Geburtstag haben wir aus diesen Erkenntnissen unsere Folgerungen gezogen und bieten Ihnen ein neu geordnetes Hamburg-Ressort an. Für uns Redakteure und Mitarbeiter ist die entscheidende Änderung, dass wir von nun an gemeinsam arbeiten und alle Kanäle, auf denen Sie der ZEIT:Hamburg begegnen können, aus einem großen Team heraus mit Journalismus füllen. Die meisten Mitglieder dieses Teams sehen Sie auf dem Bild über diesem Text.

Wo und wie können Sie uns künftig lesen? Natürlich weiterhin in der Zeitung. In ihr werden wir unsere Anstrengungen von Januar an bündeln. Wir erscheinen dann nicht mehr wöchentlich mit acht Seiten, sondern einmal im Monat mit einem Umfang von 20 bis 24 Seiten. Damit sind wir das umfangreichste Ressort der ZEIT. Seit mehreren Monaten arbeiten wir bereits daran, neue Seiten und Rubriken zu entwickeln, mit denen wir Ihrem Wunsch nach Tiefgang und Substanz mehr denn je entsprechen können. Wir werden dann so viel Zeit für die Recherche haben wie nie zuvor.

Wie aber informieren wir Sie in den Wochen, in denen kein Hamburg-Teil in der gedruckten ZEIT erscheint? Auf gleich vier unterschiedliche Arten:

– Viele kennen bereits den kostenlosen täglichen Newsletter ZEIT:Hamburg Elbvertiefung. Unser Kollege Mark Spörrle und sein zehnköpfiges Team haben ihn in den vergangenen drei Jahren aufgebaut und die Leser täglich über das Wichtigste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Stadtleben in Hamburg informiert. 73.000 Menschen bekommen den Newsletter mittlerweile jeden Morgen in ihr E-Mail-Postfach. Diesen Erfolg führen wir weiter. Da Mark Spörrle auf seinen Posten als stellvertretender Chef vom Dienst der ZEIT zurückkehrt, wird Sie vom 7. Januar an Oliver Hollenstein, einer der Gründungsredakteure des Hamburg-Ressorts, täglich mit einem weiterentwickelten aktuellen Newsletter begrüßen. Für den Newsletter arbeiten neben dem bisherigen Team dann auch zusätzlich die Print-Redakteure. Er ist kostenlos bestellbar unter zeit.de/elbvertiefung.

– Zusätzlich werden wir Sie ab dem 7. Januar deutlich häufiger als bislang mit aktuellen Berichten, Interviews und Kommentaren auf www.zeit.de sowie auf der eigenen Seite www.zeit.de/hamburg über das Geschehen in der Stadt informieren. Wenn etwas Wichtiges passiert, können wir dort sofort reagieren. Mit dem Newsletter und unserer deutlich ausgebauten Präsenz auf ZEIT ONLINE stärken wir unsere aktuelle Berichterstattung.

– Neben der monatlichen Hamburg-Ausgabe werden Sie in der ZEIT weiterhin ein zweites gedrucktes Produkt erhalten: das ZEITmagazin Hamburg. Es erscheint seit März 2016 zweimal im Jahr, jetzt erhöhen wir die Taktung auf drei Veröffentlichungen. Inhaltlich wird es im klassischen Stil des ZEITmagazins weiter um die Themen Stadtleben, Stil und Kultur gehen.

– Ein vierter Weg, auf dem wir mit Ihnen in Kontakt bleiben wollen, sind unsere Veranstaltungen. Wir sind Lokaljournalisten. Sie, unsere Leser, wohnen im wahrsten Sinne des Wortes um die Ecke. Wir haben in den vergangenen Jahren viel dafür getan, mit Ihnen in Austausch zu kommen. Wir haben die Lange Nacht der ZEIT organisiert, die auch am 4. Mai 2019 wieder stattfinden wird. Wir haben im ZEIT Café Menschen vorgestellt, über die wir zuvor in unseren Artikeln geschrieben hatten. Und der Geschäftsführende Redakteur der ZEIT Patrik Schwarz moderiert seit bald fünf Jahren die Diskussionsreihe "Zur Sache, Hamburg", bei der es im Bucerius Kunst Forum um die Streitthemen der Stadt geht. Im neuen Jahr wollen wir dieses Programm um eine große Veranstaltungsreihe erweitern. Sie wird in den ersten sechs Monaten an vielen Orten der Stadt stattfinden, in Kooperation mit der Körber-Stiftung, so viel können wir schon verraten. Es geht um die Frage, wie wir Hamburg besser machen können. Mehr dazu erfahren Sie Ende Januar in der ZEIT.

Entwickelt wurde der Neustart auf vier Säulen mithilfe unserer Kollegen Andreas Lebert und Patrik Schwarz sowie für die Gestaltung Haika Hinze und Mirko Bosse.

Für das neue Jahr haben wir uns viel vorgenommen. Wir sind in großer Vorfreude, diese Ideen jetzt umsetzen zu können. Und wir hoffen, Sie sind dabei.