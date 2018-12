Ich war schon Ende 30, Mutter von zwei kleinen Typen, als ich das erste Mal hörte, wie jemand mit ungetrübtem Entzücken, ja leidenschaftlich von Weihnachten schwärmte. Ausgerechnet Ebba, das Au-pair. Ebba war eine Estin im XXL-Wikinger-Format, sie war aus ihrem von den Russen befreiten Land zu unserer Kleinfamilie gestoßen. Sie traf zur rechten Zeit ein. Uns war gerade der Vater abhandengekommen. Ebba dröhnte: "Mama, nicht weinen!", und riss mich an ihre Brust, alternativ donnerte sie: "Jetzt aber!", packte die Kinder an den Handgelenken und wirbelte sie hoch über ihrem Kopf herum, ähnlich wie man es beim Hammerwerfen sieht, aber ohne je loszulassen, was Kinder und Mutter mit Quiekschreien goutierten, während sie alle Sorgen kurz vergaßen.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden