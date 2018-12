Himberg wacht auf wie ein Knochen. Steif, hohl und nicht so richtig lebendig. Es ist vier Minuten nach vier. Oben kräht ein Kind, es ist seins. So richtig glauben kann er es nur wenige Minuten pro Tag. Er selbst: einer von zwei Eltern. Himberg schlurft weißbeinig in die Küche, er müsste hoch und übernehmen, steht aber noch einen kleinen Moment da, in Unterhose, zwei Finger am Espressotässchen, die Eier auf der Heizung, und überlegt, wie merkwürdig es ist, dass man tiefschwarzen Kaffee trinkt und hell pinkelt. Bleibt das ganze Schwarze in einem drin.

