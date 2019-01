Die Folgen der Entscheidung sind noch nicht absehbar. Gertrude Lübbe-Wolff, ehemalige Richterin am Bundesverfassungsgericht, gibt zu bedenken: "Für eine Partei ist es ein erheblicher Wettbewerbsnachteil, wenn sie zum Objekt der Tätigkeit des Verfassungsschutzes wird – auch wenn zunächst nur "Anhaltspunkten" für verfassungsfeindliche Bestrebungen nachgegangen wird. Das kann potenzielle Mitglieder, Förderer und Wähler abschrecken."

Das transparente Vorgehen des Verfassungsschutzes mag ungewöhnlich erscheinen: Warum teilt Haldenwang seine Gedanken über Prüf- und Verdachtsfall öffentlich mit? Wie es aus Sicherheitskreisen heißt, liege das an drei Punkten: Erstens sei die Partei eine relevante Größe. Sie ist mit 12,6 Prozent in den Bundestag gewählt, sitzt in allen deutschen Landtagen und hat mehrere zehntausend Mitglieder. Zweitens dürfe die politische Diskussion nicht vergessen werden. Abgeordnete anderer Parteien fordern schon lange, die AfD beobachten zu lassen. Die Landesverbände der AfD-Jugendorganisation in Bremen, Niedersachsen und Baden-Württemberg werden bereits von den dortigen Landesämtern für Verfassungsschutz beobachtet. In Niedersachsen hat sich die Junge Alternative bereits aufgelöst und in Baden-Württemberg sind Teile ausgetreten. In diesem Klima hat sich der Verfassungsschutz für Transparenz entschieden. Drittens habe man die Informationspflicht den Bürgern gegenüber höher eingeschätzt als das Interesse, den Fokus auf die AfD bis zum Erscheinen des nächsten Verfassungsschutzberichts geheim zu halten.

Die Einstufung als Prüffall könne auch eine Chance für die AfD sein, heißt es aus Sicherheitskreisen. Denn man gibt ihr die Möglichkeit, sich zu mäßigen.

Mitarbeit: Tilman Steffen