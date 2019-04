Morgen wird in Israel ein neues Parlament, die Knesset, gewählt. Damit wird auch über den Regierungschef Benjamin Netanjahu abgestimmt. Der Premier ist seit zehn Jahren im Amt – und steht vor einer Anklage wegen Korruption. Zugleich ist das Land in seiner Amtszeit wirtschaftlich vorangekommen und blieb lange vor Anschlägen verschont. Reicht diese Bilanz, um trotz der Korruptionsvorwürfe im Amt zu bleiben? Und was ist von Netanjahus Ankündigung zu halten, Teile des Westjordanlands zu annektieren? ZEIT-Redakteurin Özlem Topçu berichtet im Gespräch mit Rita Lauter außerdem von Netanjahus Versuchen, die Ermittlungen gegen ihn zu diskreditieren – und die Rolle von US-Präsident Donald Trump.



Beim Bundesliga-Topspiel hat Rekordmeister Bayern München haushoch gewonnen. Die Dortmunder wurden mit 5:0 nach Hause geschickt, der bisherige Tabellenführer hatte keine Chance. "Eine Lehrstunde" sagt BVB-Coach Lucien Favre; "noch ist nichts entschieden", Bayern-Trainer Niko Kovač. Das mit Spannung erwartete Spitzenspiel ist jedenfalls ausgefallen, schreibt ZEIT-ONLINE-Sportredakteur Oliver Fritsch. Er spricht darüber, was sich die Bundesliga einfallen lassen müsste, damit der Titelkampf wieder spannend wird.

Und sonst so? Essen wir bald statt Burgern Disks?

Mitarbeit: Paul Fenski

