Die Sankt-Sebastian-Kirche in Negombo am Tag nach dem Attentat. An Ostersonntag kurz vor 9.00 Uhr hatte sich ein Selbstmordattentäter während eines Gottesdiensts in der Kirche in die Luft gesprengt. Negombo liegt rund 35 Kilometer nördlich der Hauptstadt Colombo. Der Ort hat rund 140.000 Einwohner und ist mehrheitlich katholisch.