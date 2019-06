SPD-Chefin Andrea Nahles hat in einer Presseerklärung ihren Rücktritt als Partei- und Fraktionschefin angekündigt. "Die Diskussion in der Fraktion und die vielen Rückmeldungen aus der Partei haben mir gezeigt, dass der zur Ausübung meiner Ämter notwendige Rückhalt nicht mehr da ist", sagte Nahles. Am Montag werde sie daher im Parteivorstand ihren Rücktritt als SPD-Chefin und am Dienstag in der Fraktion ihren Rücktritt als Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion erklären. Sie wolle damit die Möglichkeit eröffnen, dass in beiden Funktionen in geordneter Weise die Nachfolge geregelt werden könne.

Am 27. Mai, einen Tag nach der Europawahl, hatte Nahles angekündigt, die für September angesetzte Wahl des Fraktionsvorsitzes auf den 4. Juni vorzuziehen. Grund dafür waren die schlechten Wahlergebnisse der SPD bei der Europawahl. Sie wollte erneut für den Posten kandidieren.



Nahles sechs Stellvertreterinnen und Stellvertreter hatten sich in einem gemeinsamen Appell hinter sie gestellt. "Die massive öffentliche Kritik an Andrea Nahles ist unfair", hieß es in einer Stellungnahme von Olaf Scholz, Malu Dreyer, Manuela Schwesig, Natascha Kohnen, Thorsten Schäfer-Gümbel und Ralf Stegner. Ein solidarischer Umgang sei angebracht, denn Nahles habe "in einer sehr schweren Phase" den Vorsitz der Partei übernommen.



Beim SPD-Sonderparteitag im April 2018 in Wiesbaden war Nahles zur Parteivorsitzenden gewählt worden. Sie war damit die erste Frau in der Geschichte der Partei, die den Vorsitz übernahm. Der frühere SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hatte sie als seine Nachfolgerin vorgeschlagen.

Von 2013 bis 2017 war Nahles Bundesministerin für Arbeit und Soziales. Unter ihrer Verantwortung wurden unter anderem die Mütterrente und der gesetzliche Mindestlohn eingeführt.