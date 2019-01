Stellen Sie sich vor, Sie stehen auf einer Theaterbühne und Sie wissen nicht, wieso, nicht, was vorher war, nicht, was passieren soll. Sie haben keine Ahnung, was hier gespielt wird. Aber Sie müssen mitspielen. So war es, als ich vor 47 Jahren mein Gedächtnis verloren habe.

Der Unfall war kurz vor Paris. Am Nachmittag nach der letzten Abiturprüfung bin ich mit meinem Freund losgefahren, in einem tiefergelegten BMW mit Überrollbügel, Autos waren unser Hobby. Kurz vor der Ankunft sind wir in den Gegenverkehr geraten. Mein Freund war sofort tot, ich hatte eine Hirnquetschung und bin erst vier Wochen später aus dem Koma zurück ins Leben gedämmert. Nach dem Aufwachen habe ich meine Mutter anfangs nicht wiedererkannt. Meine Schwester erinnerte ich nur als Kind mit Faltenrock und Kniestrümpfen, als erwachsene Frau und Mutter war sie mir fremd. Es war, als hätte mein Gedächtnis einen Wackelkontakt.

Ich konnte nicht mehr richtig fühlen und riechen. Bis heute schmecke ich schlecht. Nach außen hin war ich erwachsen, aber innerlich ein Kleinkind. Ich hatte keine Ahnung mehr, wie heiß oder kalt man sich wäscht. Gläser zerbrachen mir, weil ich nicht wusste, wie man sie anfasst. Ich musste in meine eigene Haut wieder hineinwachsen, Gefühle wie Freude, Trauer oder Liebe waren jahrelang unerreichbar für mich. Ich versuchte, Erfahrung durch kognitives Wissen und Logik zu ersetzen. Ich staunte aber auch, was alles noch da war. Ich konnte erklären, wie man einen Motor aus- und wieder einbaut. Doch es konnte passieren, dass ich nicht wusste, wie man einen Schraubenzieher benutzt. Auf dem Hof eines Freundes rangierte ich einen Lkw, konnte mir aber nicht die Schuhe zubinden. Ich habe Nachhilfe gegeben, so war ich gezwungen, mir Dinge wie den Dreisatz selbst vorher wieder beizubringen. Mein Wortschatz war in Ordnung, aber ich hatte die Bedeutung vieler Wörter vergessen. Also habe ich monatelang Wörterbücher gelesen. Um das Leben wieder kennenzulernen, habe ich Aushilfsjobs gemacht: als Postfahrer, als Wachmann, in der Gärtnerei, im Hotel.

Manfred Braun lebt in Hannover und hat eine Selbsthilfegruppe gegründet.

Später habe ich Maschinenbau studiert und war 30 Jahre lang als Ingenieur tätig. Auf der Arbeit habe ich wegen der Konkurrenzsituation selten von meiner Amnesie erzählt. Erst seit ich in Rente bin, spreche ich offener darüber. All das Lernen war ungeheuer mühsam. Ich hatte jahrzehntelang Probleme mit dem "Selbst": Selbstwahrnehmung, Selbstvertrauen, Selbstsicherheit, Selbstachtung. Das war ganz körperlich, ich ging oft gebückt und zog die Arme an, weil ich mir selbst nicht glaubte. Diese Fehlhaltung habe ich mir erst im Ruhestand abtrainiert.

Heute sagen Ärzte, dass Amnesien auch eine Schutzfunktion haben. Meine Kindheit war schwierig, es gab zu Hause oft Streit. So gesehen, war der Unfall wohl nur der Auslöser und nicht die Ursache. Ähnlich wie das "Tilt" beim Flipperautomaten, wenn man zu schnell drückt.

Mit harter Arbeit kam die Erinnerung an meine Kindheit zurück. Ich habe viele Gespräche geführt, Fotos angeschaut, alles wie ein Detektiv gegeneinander abgeglichen. Aus den "Erinnerungsinseln" ist mittlerweile Festland geworden. Viel schwerer erinnere ich mich an aktuelle Dinge, zum Beispiel daran, was ich heute gegessen habe. Mein Alltag besteht aus vielen Eselsbrücken. Wenn ich auf der Straße vergesse, wo ich bin, lese ich Schilder oder frage Menschen. Die meisten sind sehr hilfsbereit.

Mir geht es gut, ich habe tolle Kinder und Enkel, eine liebe Partnerin, verlässliche Freunde und Verwandte, bin weit rumgekommen, habe viel erlebt. Das alles macht mich glücklich.

Ich sage immer, ich bin Beteiligter meiner Amnesie. Ich fühle mich ihr nicht mehr ausgeliefert. Ich bin gleichzeitig Darsteller, Co-Autor und führe Regie. Das Theaterstück kenne ich jetzt.