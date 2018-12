Mein Name ist Cem Özdemir, Deutschland ist meine Heimat, und in Europa fühle ich mich zu Hause. Auch wenn hin und wieder Menschen denken, ich sei eingewandert – nein, ich bin es nicht. Am 21. Dezember 1965 wurde ich in Bad Urach, inmitten der Schwäbischen Alb geboren. Von Geburt an und bis heute bin ich Uracher und Schwabe. Seit 1994 betreibe ich – ein ausgebildeter Erzieher und studierter Sozialpädagoge – Politik als Beruf, weil ich die Welt verändern will. Ich verstehe Parlamente als Orte des fairen Wettstreits um die besten Ideen für unsere Gesellschaft und für die Zukunft unserer Kinder.

