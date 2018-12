Mit welcher Äußerung über das Bäckereihandwerk sorgte der FDP-Politiker Christian Lindner (39) im Wonnemonat Mai für ziemliche Aufregung?

A "Liberalismus schön und gut, aber die unternehmerische Freiheit muss da begrenzt werden, wo Brötchen 'Schokodinkelchen' oder 'Lümmelkruste' genannt werden"

B "Man kann beim Bäcker in der Schlange nicht unterscheiden, wenn einer mit gebrochenem Deutsch ein Brötchen bestellt, ob das der hoch qualifizierte Entwickler künstlicher Intelligenz aus Indien ist oder eigentlich ein sich bei uns illegal aufhaltender, höchstens geduldeter Ausländer"

C "In der Weihnachtsbäckerei gibt es manche Leckerei. Zwischen Mehl und Milch macht so mancher Knilch eine riesengroße Kleckerei. Butter, Mehl und Milch verrühren, zwischendurch einmal probieren, und dann kommt das Ei"

D "Kommt eine Schwangere zum Bäcker und sagt: 'Ich bekomme zehn Brötchen.' Antwortet der Bäcker: 'Na, da wird sich der Vater aber wundern!'