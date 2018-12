Freundlicher Reminder: Kümmern Sie sich, bevor das Jahr zu Ende ist, unbedingt noch um einen neuen Wandkalender. Das vergessen viele, und dann stehen sie am Neujahrstag belämmert da. Verkatert erhebt man sich, schlurft traurig durch die Wohnung, und auf einmal geht es einem durch Mark und Bein: Es ist kein Kalender 2019 im Haus! Schweiß tritt auf die Stirn. Man ist ja wie blind, so ohne Kalender, denn heute, ja, heute mag Dienstag, der Erste, sein, aber was kommt wohl morgen für ein Tag? Mittwoch, der Zweite? Wer weiß. Ohne Wandkalender ist das Leben ein nervenzerfetzendes Auf-Sicht-Fahren. "Du, der letzte Mittwoch des Monats, was ist das für ein Datum?" – "Keine Ahnung, Mann, ich habe keinen Wandkalender im Haus!" Panik. Am Neujahrstag haben alle Geschäfte zu. Also, nicht vergessen, vorzusorgen.

Kein Wunder unterdessen, dass Wandkalender sehr begehrt sind. Firmen verteilen so was besonders gern als Werbegeschenk, über das sich jeder freuen kann. Am besten sind bekanntermaßen die Wandkalender, in die sich gar nichts eintragen lässt, wo die Abfolge der Tage einfach in einer schönen, schlicht gehaltenen Reihe unter einem Bild steht von zum Beispiel einem Gartenzaun. Da weiß man gleich unabgelenkt Bescheid und kann jederzeit kurz checken: Ach, richtig, der 13. Januar ist ein Sonntag, sieh mal einer an, interessant, interessant. Und sonst hat man das schöne Bild vom Gartenzaun, um das Auge zu erfreuen.

Kleiner Tipp für alle, die noch selbst einen Wandkalender brauchen oder einen verschenken wollen an die Liebsten: Bei einem großen Online-Händler, habe ich entdeckt, werden sehr viele sehr schöne Wandkalender angeboten. Der New-York-Wandkalender oder der Blumen-Wandkalender oder der Katzen-Wandkalender zum Beispiel. Da ist für jeden was dabei, die sind richtig gut, richtig kreativ.

Ich entdeckte auch sehr viele Wandkalender, in denen es um Alkohol ging, vor allem um Gin. "Nach mir die Ginflut"; "Drink more Gin"; "Life happens. Gin helps"; "Gin Made Me Do It". Warum? Gin ist nicht besonders verknüpft mit dem Jahr 2019, ich habe das nachgeprüft. 2019 ist nicht das Jahr der Wacholderbeere. Es muss also darum gehen, dass viele Leute im kommenden Jahr gerne an Gin denken wollen oder ihren Gästen durch den Kalender zum Verständnis bringen, dass sie Gin mögen. Das ist traurig. Ist es den Leuten nicht möglich, sich das kommende Jahr nüchtern vorzustellen?

Generell würde ich beim Wandkalender-Kauf nicht zu Text raten. Da gab es zum Beispiel einen, auf dem stand: "Es kommen auch wieder andere Zeiten. Noch schlechtere!" Das fand ich schrecklich, total deprimierend. Auf einem anderen heißt es: "Queen of fucking everything". Das ist doch richtig aggressiv, sich so was an die Wand zu hängen! Nein, Bilder sind schöner. So ein Spruch, den kann man einmal lesen, und dann ist er vorbei. Warum nicht lieber eine Helikopter-Aufnahme von der schönen Golden Gate Bridge, oder das Porträt eines Geparden, von ganz nahe, wo man denkt: Wie der Fotograf das hingekriegt hat, ein Wahnsinn! Wieder und wieder schaut man gerne hin. Ich glaube, es ist wichtig, dass man den Blick auf den Wandkalender mit etwas Positivem assoziiert und nicht mit Alkohol.

Einen Kalender mit Spruch gab es aber, der mir richtig gut gefiel. "Mir reicht’s, ich geh schaukeln!" stand da. Ich gebe zu, "Mir reicht’s" ist auch nicht positiv. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, hat man ja schon auch manchmal Momente, in denen man sich so fühlt. Da will man weinend zusammenbrechen, alles hinschmeißen und den Chef anschreien, oder den Partner, oder sogar die Kinder! Das ist menschlich. Aber dann zu sagen: "Ich geh schaukeln", das ist irgendwie doch süß. Das nimmt dem Ganzen gleich die Schärfe, und dann kann man fröhlich weitermachen. Man muss ja gar nicht wirklich schreien und aufhören und erst recht nicht schaukeln gehen. Wenn man so einen Kalender hat, kann man es sich einfach vorstellen.