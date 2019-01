So etwas muss erst einmal gelingen: Eine wohnwagengroße Kiste zu einem 120 Millionen Kilometer entfernten kartoffelförmigen Klumpen von kaum 500 Meter Durchmesser zu schicken. Und das war noch der leichtere Teil. Im Dezember hat die Feinarbeit für die Sonde Osiris-Rex begonnen, nach gut zweijährigem Flug zum Asteroiden Bennu begann da eine mehrere Monate währende subtile Annäherung in immer enger werdenden Kreisbahnen, an deren Ende die Kiste im Jahr 2020 so haarscharf die Oberfläche des Klumpens streifen soll, dass ihr ausgeklappter Metallarm eine Materialprobe abkratzen kann. Diese soll den ganzen langen Rückweg sicher in einer feuerfesten Kapsel verstaut in Osiris’ Innerem verbringen, um dann im letzten Augenblick beim Vorbeiflug an der Erde abgeworfen zu werden. In der Heimat freuen sich Chemiker der amerikanischen Weltraumbehörde Nasa schon auf das fremdweltliche Material.

