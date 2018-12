Der Auftrag

Wer die Menschen in diesem Land erreichen will, muss ihre Probleme kennen, ihre Wünsche, ihren Alltag. Und zwar in all der Unterschiedlichkeit und Ambivalenz, die das Leben mit sich bringt. Diesen Grundgedanken würden vermutlich die allermeisten Parlamentarier unterschreiben. Doch geht es um Quoten, wird in den Parteien vor allem über Mann und Frau geredet.

Aus SPD und CDU kam in diesem Herbst eine klare Forderung: Eine Frauenquote solle Gleichberechtigung im Parlament schaffen. Mit ihr sollen nicht, wie seit Jahren üblich, rund ein Drittel, sondern die Hälfte aller Abgeordneten weiblich sein – bei Grünen und Linken ist das auch längst der Fall.

Das Ziel ist sicher richtig. Aber ist es wirklich die einzige Korrektur, über die es sich nachzudenken lohnt? Wer dem Wunsch nach einer Volksvertretung im Sinne des Wortes entsprechen will, kann auch fragen: Was ist mit Bürgern aus den Städten und solchen vom Land? Mit Selbstständigen und Angestellten? Mit Wohlhabenden und Ärmeren? Mit Jung und Alt?

Da sieht es im Deutschen Bundestag derzeit eher schlecht aus: So sind nur 13 der 709 Abgeordneten unter 30 Jahre alt, so steht es auf der Website des Parlaments. Im Verhältnis zu ihrem Anteil in der Bevölkerung fehlen Landbewohner, Hauptschulabsolventen und Menschen mit Migrationshintergrund.

Diejenigen, deren Leben woanders spielt als in Berlin-Mitte, sollten auch in den Medien Gehör finden – und nicht nur die Diskurselite aus der Hauptstadt. Deshalb haben wir im September den ZEIT-Wirtschaftsrat gegründet. Zwölf Leser mit unterschiedlichen Hintergründen mischen sich seitdem in unsere Arbeit ein. Im Redaktionsalltag wurden sie für uns zu einer ergiebigen Quelle für Perspektiven, Erfahrungen, Anregungen – und jede Woche liefern sie eine detaillierte Kritik dessen, was wir schreiben.

Lebt man wie Anuschka Eberhardt auf der Schwäbischen Alb und managt eine Familie mit drei Kindern, wirkt die Debatte um Diesel und Verkehrszukunft ärgerlich bis verträumt. Bezieht man Hartz IV und ist so besonnen wie die alleinerziehende Dana Schuster in Bonn, scheint der Dauerstreit über die Sanktionen in diesem System aufgebauscht.

Jeder der Räte wurde für uns zu einer Lupe, um in einen anderen Mikrokosmos bundesdeutscher Realität zu blicken. Zusammen zeigen sie auf, wie sehr das eigene Sein die Sicht auf ökonomische und gesellschaftliche Fragen prägt.

Die letzten Wirtschaftsseiten dieses Jahres liegen nun sogar fast ganz in der Hand der Räte. Sie durften den Redakteuren Aufträge erteilen zu Themen, Orten, Personen, die sie interessierten. Alle zwölf haben mitgemacht, und das teilweise visionär. Als unser Auto-Experte Bodo Klimmek vorschlug, über Lkw-Fahrer und überfüllte Raststätten zu schreiben, hatten die EU-Verkehrsminister ihren Beschluss, die Arbeitsbedingungen der Fahrer zu verbessern, noch gar nicht verkündet.

Auch die Idee, sich um chinesische Industriespionage zu kümmern, kam lange bevor die Huawei-Managerin in Kanada festgenommen wurde.

Manche formulierten große Fragen, zum Beispiel: Warum pendeln so viele Menschen, und was macht das mit ihnen? Andere lieferten lokale Beispiele wie die Stadt Bottrop, der die grüne Wende gelang, während das Land über die Klimapolitik streitet.

Die Neugier der Räte ist groß, viele Ideen mussten außen vor bleiben. Einige davon werden zu eigenen Artikeln im neuen Jahr, andere werden in unsere Texte einfließen. Einen Zweck haben sie alle längst erfüllt: Sie haben auf unseren Seiten für mehr Vielfalt gesorgt.