In der Kolumne "Zeitzeichen" schreibt der Reporter Ulrich Stock regelmäßig aus dem Redaktionsalltag von ZEIT und ZEIT ONLINE.

Gibt es eigentlich auch Dinge in der Redaktion, die den Redakteur ärgern? Ja, gibt es. Also, um an dieser Stelle ganz genau zu sein: Es gibt Dinge, die mich ärgern. Dem einen oder der anderen im Kollegium ist das, was mich ärgert, bestimmt völlig egal. Wäre das nicht so und würden wir uns alle über dasselbe ärgern, ließe sich mancher Ärger wohl rasch abstellen. Dann würde sich etwas ändern!

Mich ärgern die Kommentare unter vielen Artikeln auf ZEIT ONLINE. Nicht etwa, weil sie mich oder andere Autoren als unfähig, faul, dumm, verlogen, korrupt oder kriminell beschimpfen (alles schon vorgekommen), sondern weil mich die asymmetrische Kommentarfunktion wehrlos macht.

Was heißt das? Ich zeichne jeden Text mit meinem Namen. Wenn ich jemanden als unfähig, faul, dumm, verlogen, korrupt oder kriminell bezeichne, muss ich damit rechnen, dass die Person mich vor Gericht zerrt wegen übler Nachrede, Verleumdung oder Beleidigung. Im Prozess muss ich dann Fakten präsentieren, die meine Wertung stützen, sonst bin ich dran.

Zorro 2000 plus, Kuchenschrank, Schnuff 850 – oder wie immer sie sich nennen – müssen das nicht. Sie posten ihre Häme im Schutze der Anonymität. Niemand zieht sie zur Rechenschaft. Vielen ihrer Einlassungen merkt man an, dass sie in Artikeln nur nach Stellen suchen, die ihren Hass triggern. Der Inhalt interessiert sie gar nicht.

Ich wünsche mir Waffengleichheit zwischen Autoren und Lesern: Die Leser sollen alles schreiben dürfen, aber sie müssen dafür geradestehen. Sie müssen mit ihrem Namen zeichnen. Den Ton im Netz würde es sofort sehr verbessern.