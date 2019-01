Berhan Özcelik ist der Fahrer des Bezirksbürgermeisters von Neukölln, der Martin Hikel heißt und über den, abgesehen davon, dass er sehr jung (Jahrgang 1986), sehr groß (2,08 Meter) und ein SPD-Bürgermeister ist, wenig bekannt ist. Özcelik raucht und wartet neben dem Dienstwagen im Hof des Rathauses auf Hikel, um ihn zu seinem nächsten Termin (11.30 Uhr, Pensionierungsfeier in der Feuerwache Neukölln) zu bringen. Özcelik hat in einer am Beifahrersitz befestigten Tasche Schokoriegel für Hikel deponiert (Corny, Snickers) und Hikels To-go-Cup mit Kaffee aufgefüllt. "Wegen Recycling und so müssen wir ja aufpassen", erklärt er. Özcelik ist 29. Er trägt Anzug und hat am Revers einen Anstecker mit dem Neuköllner Wappen. "Der Bezirksbürgermeister" sehe es gern, wenn seine Mitarbeiter das Wappen tragen, und er finde das auch gut. Wenn Özcelik etwas sagt, wirkt es beinahe feierlich, als spreche da einer, der im Amt ist. Früher habe er bei einer Sicherheitsfirma gearbeitet. "Herr Hikel hat viel für mich getan. Er hat sich sehr dafür eingesetzt, dass ich vom Bezirksamt Neukölln als sein Fahrer übernommen worden bin."

