DIE ZEIT: Herr Kachelmann, der Programmdirektor des MDR, Wolf-Dieter Jacobi, sagte in der SuperIllu: "Kachelmann kommt nach Hause." Sehen Sie das auch so?

Jörg Kachelmann: Isch gomm heeme. Das stimmt. Zum ersten Mal habe ich Riverboat ja schon 1997 moderiert. Ich kenne mich mit dem Format aus und fühlte mich aufgehoben beim MDR. Als ich seinerzeit mit der Moderation anfing, las ich alle möglichen Schulbücher der DDR durch. Denn ich kannte den Vorwurf an die Westler: "Ihr wisst ja sowieso nicht, wie das bei uns war." Da habe ich mir gedacht: Okay, das passiert mir nicht. Deshalb habe ich den Osten "gelernt", ich wusste, welche Orte man auf der ersten Silbe, welche auf der zweiten betont, das heißt Stral sund und Nord hausen. Das sind winzige Sachen, die aber auch in meiner Heimat, der Schweiz, wichtig sind. Deshalb wollte ich es richtig machen. Und ich freue mich über den weltberühmten Jörg-Kachelmann-Weg im sächsischen Steinigtwolmsdorf-Weifa.

ZEIT: Den gibt es wirklich?

Kachelmann: Ja, wirklich. 2004 benannt nach mir! Vor meinem Tod! Hurra! 2010, als ich falsch beschuldigt wurde, riefen 793 Journalisten in Steinigtwolmsdorf-Weifa an. In der Sächsischen Zeitung stand am 7. Oktober 2010: "Die Weifaer hängen an ihrem Jörg-Kachelmann-Weg."

ZEIT: Am Weg – und damit auch an Ihnen?

Kachelmann: Ja, und ich habe nicht vergessen, wer damals solidarisch geblieben ist. Hier in der Gegend hieß es: "Mer habm imma gewusst, dass Sie’s nicht gewäsn warn." Zu Recht.

ZEIT: War der MDR auch solidarisch? Sie haben 2011 auf die Frage, ob Sie nach Ihrer Verhaftung irgendwas von früheren ARD-Kollegen gehört hätten, mit "Nein" geantwortet.

Kachelmann: Aber alle Leute, die damals beim MDR das Sagen hatten, sind nicht mehr da, dort sind jetzt neue Menschen, und von denen habe ich in den letzten Monaten in der Tat gehört.

Der Fall Kachelmann Der Fall Kachelmann: Rückkehr auf den Bildschirm Am 4. und 10. Januar 2019 strahlt der MDR die ersten beiden Sendungen der Talkshow Riverboat aus, in denen Jörg Kachelmann wieder moderiert. Seine Co-Moderatorin wird wieder Kim Fisher sein. Seit seiner Verhaftung im März 2010 war Kachelmann nicht mehr im TV als Moderator aufgetreten. Eine Ex-Geliebte hatte ihn der Vergewaltigung bezichtigt und ihn dadurch in Untersuchungshaft gebracht. Die Rehabilitierung 2011 wurde Kachelmann vom Landgericht Mannheim von diesem Vorwurf freigesprochen. Obwohl die Vorwürfe gegen den Angeklagten in der Beweisaufnahme widerlegt worden waren, erklärte der Vorsitzende bei der Urteilsverkündung, das Gericht sei »nicht von der Unschuld des Herrn Kachelmann überzeugt«. 2016 verurteilte das Oberlandesgericht Frankfurt am Main dann aber die Ex-Geliebte Claudia Dinkel zu Schadensersatz: Sie habe Kachelmann »vorsätzlich wahrheitswidrig der Vergewaltigung bezichtigt«. Die Verlage Burda und Springer mussten wegen der Verletzung seiner Persönlichkeitsrechte erhebliche Summen an Kachelmann zahlen. Und die Staatsanwaltschaft Mannheim musste eine Unterlassungserklärung abgeben: Sie darf künftig nicht mehr wahrheitswidrig behaupten, an einem Beweismittel hätten sich DNA-Spuren des Jörg Kachelmann befunden.

ZEIT: Haben die angerufen oder auf Twitter eine Direktnachricht geschickt?

Kachelmann: Die erste Anbahnung kam über einen Dritten, dann gab es ein diskretes Vorabtreffen – wahrscheinlich, um zu sehen, ob ich bei Trost bin. Auf Twitter schreibe ich ja sehr engagiert und auch polemisch. Ich habe offenbar "bei Trost" gewirkt, danach gab es das nächste Gespräch mit höheren Etagen.

ZEIT: Was wollte der MDR?

Kachelmann: Grundsätzlich wissen, ob man wieder was gemeinsam machen könnte.

ZEIT: Aus schlechtem Gewissen?

Kachelmann: Warum sollten die ein schlechtes Gewissen haben? Die Verantwortlichen haben gewechselt, ein schlechtes Gewissen müssen die nicht haben. Die Anbahnung war ein Prozess über ein halbes Jahr, vom Frühling bis in den späten Herbst. Jetzt geht es los: Mein erster Gast ist der wunderbare Gunther Emmerlich. Die beiden ersten Sendungen wurden im Dezember aufgezeichnet. Die erste war so mittel, ich hatte vor Aufregung kaum geschlafen und war abends schon ziemlich fix und fertig, als es losging. Die zweite war besser, wir haben gelernt, dass der Herr Drogerie-Roßmann ein sehr vitaler Mann ist – und mehr.

ZEIT: Was war Ihrerseits die Motivation, sich auf Fernsehen einzulassen? Hatten Sie von Öffentlichkeit nicht die Nase voll?

Kachelmann: Ich habe mir nach meinem Freispruch vier Sachen vorgenommen: 1. Frau Dinkel, die Falschbeschuldigerin, wird verurteilt. 2. Der Staatsanwaltschaft Mannheim wird verboten zu lügen. 3. Der Springer-Verlag wird verurteilt. 4. Ich kriege mein Leben zurück. Teil 1, 2, 3 sind geschafft. Der MDR ist für mich der vierte Teil.