Hinter dem Streit um die Frequenzvergabe steht die Frage, wer für die digitale Teilhabe in Deutschland bezahlen soll. Denn während sich mit einem Handynetz in Hamburg oder München gut verdienen lässt, sind die Masten in dünn besiedelten Gegenden nicht lukrativ. Doch wer keinen Zugang zu schnellem mobilem Internet hat, ist auch von der Gesellschaft zunehmend abgeschnitten – das gilt für Bürger wie für Unternehmen. Längst sind Funklöcher für Wahlkämpfer und Wirtschaftsförderer gefährlich geworden. Zuletzt sah sich Bundesbildungsministerin Anja Karliczek (CDU) Spott und wüsten Beschimpfungen ausgesetzt, weil sie in einem Interview gesagt hatte, man brauche die neue Mobilfunktechnik 5G "nicht an jeder Milchkanne". Wer aber soll dafür bezahlen, wenn auch dünn besiedelte Gegenden mit modernster Technik versorgt werden? Ist das eine Aufgabe des Staates oder eine der Privatwirtschaft?

Das politische Berlin sieht die Telekommunikationskonzerne in der Pflicht. Innenminister Horst Seehofer (CSU) etwa, Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU), SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sowie Abgeordnete aus allen politischen Lagern übten über Monate politisch Druck auf die Bundesnetzagentur aus. Die Behörde sollte die Auflagen für die Frequenzvergabe ausweiten und die Unternehmen verpflichten, das ganze Land mit einem schnellen Handynetz zu versorgen. Die digitale Zukunft eben doch an jede Milchkanne zu bringen würde damit in erster Linie von den Netzbetreibern finanziert.

Die Behörde verschärfte die Auflagen gegenüber ihrem ersten Entwurf in der finalen Fassung dann auch deutlich. "Die Netzagentur ist an die Grenze des wirtschaftlich Zumutbaren gegangen", so schätzt es Gustav Herzog ein. Der SPD-Bundestagsabgeordnete sitzt im Beirat der Behörde.

Auch der Streit um das Roaming ist letztlich eine Milchkannen-Debatte. Mit 1&1 könnten Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica einen neuen Mitbewerber beim Netzaufbau bekommen – die Firma verhandelt derzeit mit möglichen Ausstattern. Für solche Neueinsteiger gelten mildere Auflagen: Sie müssen zunächst nur ein Viertel der Haushalte mit dem eigenen Netz erreichen. Das ließe sich mit Funkmasten in den großen Städten leicht bewerkstelligen.

Und auf der Landstraße? Da würden die Handys der 1&1-Kunden die Anlagen von Wettbewerbern wie der Telekom anfunken. Gibt es ein verpflichtendes Roaming, müssten die Etablierten das ihrem neuen Konkurrenten ermöglichen.

Darauf setzen auch die kleineren Mobilkonzerne, die gar nicht erst vorhaben, ein eigenes Netz zu bauen, sondern ausschließlich die vorhandenen Netze mieten wollen. Solche Regelungen wären "kontraproduktiv", heißt es dagegen von der Telekom, "weil sie Unternehmen begünstigen, die gerade nicht investieren wollen".

Das Verwaltungsgericht in Köln wird vordergründig darüber entscheiden, ob die Vergaberegeln der Bundesnetzagentur verhältnismäßig und ausreichend klar formuliert sind. Letztlich aber geht es darum, wer die Lasten dafür trägt, gleichwertige Lebensverhältnisse in der digitalen Welt zu schaffen.