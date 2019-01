Gute Plädoyers gehen auch mal um die Ecke. Ich möchte mit der Ecke Breiter Weg/Ernst-Reuter-Allee beginnen, in der Innenstadt meines Heimatorts Magdeburg, neben dem Eingang zu McDonald’s. Oft sitzt dort irgendein Mensch, der einen Hut vor sich liegen hat und jenen Leuten entgegenschaut, die gleich für 3,59 Euro eine Sechserpackung gepresstes Hähnchenetwas kaufen werden. Als ich klein war, so klein, dass ich auf Augenhöhe dieser Sitzenden über die Straßen lief, stand ich einmal an dieser Ecke und fragte meine Mutter, warum niemand Geld in den Hut wirft und wieso auch wir das nicht tun. Sie antwortete: Man kann nicht allen Bettlern etwas geben.

Es war derselbe Ton, in dem sie verkündet hatte, dass man keine Regenwürmer isst. Ein elterliches Dogma. Es prägte meine kindlichen Gehirnwindungen, sodass ich ihm lange gefolgt bin: wenn ich konzentriert die U-Bahn-Werbung las, um die aufgehaltene Hand vor mir zu übersehen; wenn ich ins Geschäft stürmte, um den Hut am Boden nicht zu bemerken; wenn ich einen Schluck nahm, um dem Mann neben meinem Tisch nicht antworten zu müssen.

Man. Kann. Nicht. Allen. Bettlern. Etwas. Geben.

Es hat viele Jahre und Straßenecken gedauert, bis ich mich endlich fragte: Kann man nicht? Ich stellte mir vor, was mein junges Ich sagen würde, sähe es mich 20 Jahre später auf mein Handy starren, während ich an dem Mann vorbeigehe, der ein Schild vor sich aufgestellt hat, auf dem steht: Ich brauche Hilfe.

Seit ein paar Monaten probiere ich jetzt, das Gegenteil zu tun: Ich zwinge mich, mein Portemonnaie aus dem Rucksack zu kramen, egal, unter wie vielen Bäckertüten es vergraben ist. Es klappt meistens, nicht immer. In der Woche bevor dieser Artikel entstanden ist, habe ich mitgezählt. Zweimal hatte ich kein Kleingeld dabei. Einmal war ich zu müde und konnte mich nicht aufraffen. Aber ansonsten bin ich meinem Vorsatz treu geblieben. Festhalten lässt sich: Ich lebe noch, esse nicht aus der Tonne; und wieder bei meinen Eltern einziehen musste ich auch nicht. Ich habe in der Woche neun Leuten insgesamt 3,80 Euro gegeben – und damit gerade mal auf ein bisschen mehr als eine Sechserpackung McNuggets verzichtet.

Keiner der Fragenden bedankte sich übermäßig. Einmal war ich wegen der ausbleibenden Begeisterung fast ein wenig entrüstet. Dann fiel mir ein, dass auch ich wegen 50 Cent noch nie vor Freude im Kreis gesprungen bin.

Ich gestehe: Tatsächlich allen etwas zu geben würde mein Gehalt übersteigen. Wie viele Menschen auf den Straßen Berlins, wo ich wohne, um Geld bitten, lässt sich nicht genau festmachen. 2016 lebten nach einer Schätzung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe in Deutschland 52.000 Menschen auf der Straße. Allein in Berlin sind es Tausende. Dazu kommen all die, die zwar ein Dach überm Kopf haben, aber nicht genügend Geld. Ich allein kann daran wenig ändern.

Aber es ist etwas faul an den meisten dieser Alle-Argumente (Wir können nicht alle aufnehmen/nicht alle nur Soja essen/nicht alle aufhören, Kinder zu bekommen). Sie blasen etwas bis ins Absurde auf, um es gleich im Keim zu ersticken.

"Tatsächlich allen etwas zu geben würde mein Gehalt übersteigen." © Nikita Teryoshin für DIE ZEIT

Vor mir zumindest haben sich noch nie alle Obdachlosen Berlins aufgestellt und die Hand aufgehalten. An der U-Bahn-Station nahe meiner Wohnung sitzt seit Monaten, vielleicht Jahren, derselbe Mann. Das Einzige, was sich an ihm verändert, ist die Anzahl der Jacken, die er trägt, je nach Jahreszeit. Er ist um die 50, dunkler Teint, grauer Bart. Seine Hand hält er immer gebeugt ein Stück vor sich, so als versuchte er, Wasser aufzufangen.

Wenn ich früher achtlos an ihm vorbeilief, sammelte mein Kopf Argumente, warum das völlig okay sei – obwohl es Energie kostete, krampfhaft so zu tun, als würde dieser Mensch zu meinen Füßen nicht existieren. Aber die rechte Gehirnhälfte befeuerte meinen Schritt: Keiner muss auf der Straße hausen! Wir leben in einem Sozialstaat! Die linke Gehirnhälfte ergänzte: Dieser Mensch ist Opfer eines ungerechten Systems! Wenn du ihm Almosen gibst, fütterst du dieses System! Es gibt kein richtiges Geben im falschen! Das Ergebnis: Der Mann kriegte keinen Cent. Und am Gleis kam das schlechte Gewissen.

Seit ich beschlossen haben, jedem etwas zu geben, bin ich nicht arm geworden. Aber ich beginne Menschen zu sehen, die ich früher krampfhaft ignoriert habe

Seit ich beschlossen habe, nicht keinem, sondern jedem etwas zu geben, bleiben mir solche schlechten Gefühle erspart. Das Geben ist zu einer Handlung aus dem Handgelenk geworden – einer Selbstverständlichkeit.

Von den Leuten, die mir vorwerfen, ich täte das nur, um mich besser, vielleicht sogar überlegen zu fühlen, lasse ich mich nicht mehr verunsichern. Es sind dieselben Leute, die noch um den Preis einer Obdachlosen-Zeitschrift feilschen. Außerdem: Ja, verdammt, ich fühle mich auch gut! Und deshalb mache ich weiter.