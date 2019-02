"Mitten im finsteren Mittelalter, an einem Mittwoch und obendrein noch um Mitternacht" beginnt diese Geschichte. Es tobt ein Gewitter, durch das die Puppenspielerfamilie Dick mit ihrem Wagen holpert. Trotz des Unwetters schlafen Mama und Papa Dick und bemerken nicht, dass ihr Sohn Knirps (eigentlich heißt er Hastrubel Anaximander Chrysostomos, aber wer soll sich das merken) ausbüxt. Er hat große Pläne ...

Während weit, weit vorn auf der Landstraße Papa und Mama Dick in ihrem Wagen saßen und sich um ihr Kind sorgten, bahnte sich Knirps einen Weg durch das dickste Dickicht eines Waldes. Zu jener Zeit gab es auch bei uns zu Lande noch richtige Urwälder mit tausendjährigen Baumriesen, mit Schlingpflanzen und Sümpfen, in denen Irrlichter auf und nieder tanzten. Und der riesige Wald, um den es sich in dieser Geschichte handelt, hieß der Bangewald, denn er war ganz besonders unheimlich. Es hieß, dass es dort nicht nur Bären und Riesenschlangen gebe, sondern auch Waldgeister, schlimme Kobolde und alle möglichen anderen Ungeheuer. Vor allem aber lebte hier, irgendwo in seiner unnahbaren Burg versteckt, jener gefürchtetste aller Raubritter: Rodrigo Raubein.

Niemand im ganzen Land wagte, seinen Namen anders auszusprechen als hinter vorgehaltener Hand und in flüsterndem Ton, denn schon allein seine Erwähnung galt als gefährlich. Über die Wildheit und Bosheit dieses Unmenschen gab es zahllose Geschichten. Vor allem aber erzählte man sich geradezu unglaubliche Dinge über seine gewaltige Kraft im Kampf, die ihn ganz und gar unbezwinglich machte. Selbst die tapfersten Recken und kühnsten Draufgänger zogen es vor, um den Bangewald einen möglichst großen Bogen zu machen.

Michael Ende wäre in diesem Jahr 90 geworden. Er zählt zu den berühmtesten deutschen Kinderbuchautoren. Die unendliche Geschichte, Momo, Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer: In der ganzen Welt werden seine Bücher bis heute gelesen. Den Ritter Rodrigo und seinen Knappen Knirps erfand Ende erst kurz vor seinem Tod und konnte die Geschichte nicht mehr fertig schreiben. Michael Ende starb am 28. August 1995.

Trotzdem – oder vielmehr gerade deshalb – hatte Knirps beschlossen, diesen Mann aufzusuchen. Diese erstaunliche Absicht soll auf der Stelle erklärt werden, denn sonst könnte sich möglicherweise jemand ein ganz falsches Bild von Knirps machen und ihn für ungeheuer mutig oder gar für einen Helden halten. Aber das war er nicht. Denn mutig ist jemand, der Angst hat und seine Angst überwindet. Aber Knirps wusste überhaupt nicht, was Angst ist, und deswegen brauchte er auch nichts zu überwinden. Angst hat nämlich nur einer, der das Böse kennt, das in ihm steckt. Und auch davon wusste Knirps nichts. Er hatte gehört: Wer nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden kann, der bleibt ewig ein Kind. Aber das wollte Knirps nicht, er wollte gerne erwachsen werden, und deshalb war er ausgerissen und nun auf dem Wege zu Rodrigo Raubein, der ja zweifellos ein Fachmann auf dem Gebiet des Bösen war.

Noch immer tobte das Donnerwetter, der Regen stürzte in Bächen hernieder, Blitze zuckten, und Donner krachten. Knirps war nicht gerade richtig angezogen für seine Expedition. Seine kleine, magere Gestalt steckte in einem Harlekinsanzug, den Mama Dick für ihn aus all den Reststückchen genäht hatte, die ihr beim Schneidern der Kostüme für die Marionettenpuppen übrig geblieben waren. Natürlich war der Anzug schon völlig durchnässt und klebte ihm an den Gliedern. Einen Hut hatte er auch nicht, und seine fuchsroten Haare standen ihm verstrubbelt um den Kopf.

Im Schein der zuckenden Blitze erschienen die riesigen, knorrigen Baumstämme wie allerlei seltsame Gestalten mit verkrümmten Armen und Beinen, wie Gesichter mit glotzenden Augen, knorpeligen Nasen und aufgerissenen Mündern. Das vielstimmige Brausen und Heulen des Sturmwinds klang wie ein Chor jammernder oder drohender Stimmen. Aber Knirps marschierte weiter, ohne sich davon im Geringsten beeindrucken zu lassen. Ab und zu knallte er in der Dunkelheit mit dem Kopf gegen einen Ast, den er nicht gesehen hatte, oder er purzelte über dicke Wurzelstrünke. Aber er rappelte sich wieder auf und setzte seine Wanderung unverzagt fort.

Einmal geriet er mit dem Fuß in etwas, das ihn festhielt. Er zog und zog und konnte doch nicht loskommen. Es sah so aus, als hätte eine Wurzelhand zugegriffen, denn der Fuß konnte eigentlich gar nicht anders zwischen diese Krallen gekommen sein. Knirps zog und zerrte mit aller Kraft, aber das Ding gab nicht nach. Vielleicht war es einer der boshaften Wurzelgnome. "Hör mal", rief Knirps, "lass mich los, ich muss doch zu Herrn Rodrigo Raubein!" Kaum hatte er diesen Namen ausgesprochen, als sein Fuß auch schon frei war. Sollten sogar die Waldgeister und die Bäume sich vor ihm fürchten? Oder war es einfach nur Zufall gewesen?

Ein wenig später ließ das Unwetter endlich nach, dann hörte plötzlich auch der Wind auf, und es wurde totenstill. Nur das leise Geräusch der Tropfen, die von den Blättern fielen, war noch zu hören. Der Boden stieg jetzt merklich an, und der Baumbestand wurde lichter. Nachdem Knirps längere Zeit immer höher und höher gestiegen war, hörte er plötzlich in der Stille ein Knacken und dann wieder und noch einmal. Er ging dem Geräusch nach und entdeckte unter einem großen Haselstrauch einen Bären, der dort Nüsse knackte. "Hallo, Bär!", sagte Knirps und ging auf ihn zu. "Lass mir auch welche übrig. Ich hab Hunger."

Michael Ende © Michael Pladeck/Interfoto

Der Bär drehte sich um und richtete sich brummend auf den Hinterbeinen auf. Er war mehr als dreimal so groß wie Knirps und blickte verwundert auf den winzigen Kerl in seinem sonderbaren bunten Anzug herunter. "Ich tu dir schon nichts", sagte Knirps. Sei es nun, dass der Bär schon satt war, sei es, dass ihn so viel Unverschämtheit verwirrte, er ließ sich jedenfalls wieder auf alle viere nieder und trottete brummend davon. Knirps blickte ihm freundlich nach und rief: "Danke!"

Der Mond war schon ein gutes Stück weitergewandert, als sich der Wald vor Knirps plötzlich öffnete und ihm den Blick auf einen kahlen Felsenberg freigab. Ganz oben auf der höchsten Spitze war eine Burg zu erkennen, deren Anblick selbst aus dieser Entfernung wohl jedem anderen eine Gänsehaut über den Rücken gejagt hätte – jedem, nur nicht Knirps, der befriedigt nickte und einen bewundernden Pfiff ausstieß. Er war sicher, dass er hier nun endlich an der richtigen Postadresse angelangt war: Raubritter Rodrigo Raubein, wohnhaft in der Schauderburg auf dem Haarzuberg im Bangewald.

Die Burg war aus schwarzen Steinblöcken errichtet und hatte fünf verschieden hohe Türme, die alle irgendwie schief und krumm wirkten. Die wenigen Fenster, die nach außen gingen, sahen aus wie leere Augenhöhlen. Einen Burggraben gab es nicht, nur auf einer Seite ein Tor, doch war von unten nicht zu erkennen, ob es offen oder geschlossen war. Im Ganzen machte diese Burg einen reichlich heruntergekommenen Eindruck.

Knirps begann den Aufstieg. Der Weg war ein schmaler Felsenpfad ohne Geländer, der sich in kuriosen Windungen um die hohen Felsnadeln schlängelte. Überall unterwegs stieß Knirps auf Gräber, deren Steinkreuze schräg im Boden steckten. Auf den Grabplatten entzifferte er mühsam Inschriften der folgenden Art:

Hier ruhen die mühsam eingesammelten Gebeine

des Riesen Untam Menuwel,

der das Pech hatte,

Rodrigo Raubein zu missfallen.

Wanderer, nimm die Beine in die Hand!



Oder:

Das bisschen, was noch übrig blieb

von den dreizehn Banditen der Berserker-Bande,

die Rodrigo Raubein in die Quere kamen,

liegt hier in einem Blumentopf begraben.

Fremder, fliehe flugs von hinnen!

Beim Höhersteigen stolperte Knirps mehrmals über herumliegende Totenschädel und Knochenhaufen. Einmal musste er sogar an einem ganzen Spalier von menschlichen Gerippen entlangmarschieren, die mit verrosteten Ketten an die Felswand geschmiedet waren und Helme aufhatten. Offenbar hatte es sich da um eine ganze Rittergesellschaft gehandelt, die hier von Rodrigo Raubein dafür bestraft worden war, dass sie versucht hatte, ihm einen Besuch ohne Einladung zu machen.

Jeden anderen hätte diese Ehrenformation wahrscheinlich auf den Gedanken gebracht, dass es doch im Grunde zu Hause viel schöner und gemütlicher sei und deshalb höchste Zeit, umzukehren. Aber nicht so Knirps.

Als er schließlich ganz oben angekommen war, sah er, dass der Weg auf einer Felsenzinne endete. Eine Zugbrücke führte über einen gähnenden Abgrund hinüber zum Tor der Burg. Diese Brücke war so morsch und die gewaltigen Ketten so rostzerfressen, dass es mehr als fraglich schien, ob sie überhaupt noch halten würde, wenn man darüberging. Außerdem war das riesige Tor geschlossen.

Knirps setzte seinen Fuß auf die Bohlen der Brücke. Es knackte und knisterte, und irgendetwas rutschte und fiel in die Tiefe. Aber Knirps ging weiter. Die ganze Konstruktion schwankte auf und ab, und die Ketten knirschten. Aber dann stand er schließlich vor dem Tor. In der Mitte war ein Türklopfer in Gestalt einer Teufelsfratze, die einen dicken Eisenring im Maul trug. Knirps bewegte den Ring und klopfte ein paarmal. Er hörte, wie das Geräusch im Inneren der Burg gespenstisch widerhallte, sonst blieb es mucksmäuschenstill. Er klopfte noch einmal kräftiger. Dann schrie er: "He, hallo! Herr Raubritter Rodrigo Raubein, kann ich bitte reinkommen?" Keine Antwort war zu hören, und niemand kam.

Knirps klopfte noch eine ganze Weile weiter, aber vergebens. Allmählich wurde er müde. Die Augen fielen ihm fast zu. "Vielleicht", sagte er sich, "ist er nur gerade mal weggegangen, um eine Besorgung zu machen. Er wird bestimmt bald zurückkommen, sonst hätte er doch einen Zettel an die Tür gemacht, 'Bin im Urlaub' oder so was. Ich setz mich jetzt einfach hierher und warte mal ein bisschen." Er kauerte sich also in die Ecke des Tores und war im nächsten Moment eingeschlafen.