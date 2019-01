Was fand zuerst statt am Ort mit dem Namen "bauchiger Hügel" – das Zechen oder das Beten? Die Frage stellt sich, seit der deutsche Archäologe Klaus Schmidt von den 1990er-Jahren an auf dem Göbekli Tepe in Südostanatolien geheimnisvolle steinzeitliche Überreste freilegte: kreisförmige Anlagen mit gigantischen T-förmigen Pfeilern, bis zu sechs Meter hoch und 16 Tonnen schwer. Ziemlich einig sind sich die Wissenschaftler darüber, dass es sich um die weltweit ältesten bekannten Tempelanlagen handelt. Vor 11.600 Jahren wurden auf dem Göbekli Tepe religiöse Feste gefeiert.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden