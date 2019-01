März 2003, Caxias do Sul, tief im Süden von Brasilien. Es ist der erste Spieltag in der Série A, ich bin 19 Jahre alt und spiele für die Heimmannschaft Juventude. Im Jahr zuvor habe ich hier, rund 3000 Kilometer von meiner Heimatstadt Salvador da Bahia entfernt, meinen ersten Profivertrag unterschrieben. Dieses Spiel ist mein erstes in der Meisterschaft. Unser Gegner ist São Paulo, ein Spitzenteam, in dessen Reihen Stars wie Kaká, Julio Baptista oder Luís Fabiano stehen. Wir spielen 2:2; das Unentschieden fühlt sich an wie ein Sieg, vor allem für mich: An diesem Tag beginnt mein neues Leben. Davon habe ich geträumt, seit ich ein kleiner Junge war.

