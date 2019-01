Vor der Bar da Dona Onça, dem wohl bekanntesten Restaurant im Zentrum von São Paulo, steht eine junge Frau mit ihrem Freund in der Schlange, neigt sich zu ihm und flüstert: "Sag mal, ist das da vorn nicht die aus der Telenovela?" Der Freund nickt. Eine Kellnerin hat der Schauspielerin ein Schildchen mit einer Wartenummer in die Hand gedrückt, ganz egalitär. Alle müssen hier warten, auch die aus den feinen Vierteln; die Schauspieler, Fußballstars, Musiker. Ein Model lehnt an einer Säule, ein aufdringlich hip gestylter Fotograf rückt ihm den Kragen zurecht. Zwei Herren im Einheitslook, schwarze Hochwasserhosen, randlose Oma-Brillen, New-Yorker - Jutebeutel, diskutieren beim Schlangestehen, ob es nun der Guardian war oder die New York Times, die dieses große, graue, geschwungene Gebäude, in dessen Erdgeschoss sich die Bar da Dona Onça befindet, das Edifício Copan, zum "coolsten Gebäude Lateinamerikas" ernannt hat.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden