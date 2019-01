DIE ZEIT: Der Erste Weltkrieg, hofften die Zeitgenossen, werde der Krieg sein, der alle Kriege beendet, the war to end all wars. Nachdem in Paris Frieden geschlossen worden war, spottete mancher, nun habe man einen Frieden, der allen Frieden beende, a peace to end all peace. Ist da etwas dran?

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden