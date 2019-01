Die "Internationale Grüne Woche Berlin" ist die weltgrößte Agrar- und Ernährungsmesse. Hier können Besucher lernen, wie sie ethisch nachhaltig essen und kochen. Seit 1926 präsentierten sich dort bereits etwa 90.000 Aussteller aus 130 Ländern den 33,3 Millionen Besuchern. Angefangen hatte die Grüne Woche einst als schlichte lokale Warenbörse, wie auf der Website der Messe nachzulesen ist: Als die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) Ende des 19. Jahrhunderts ihre Tagungen in Berlin abhielt, sah man jedes Mal auffällig viele grüne Lodenmäntel in der Stadt. Handwerk und Industrie boten ihre Waren einfach im Tagungsviertel auf offener Straße an. Dieser "wilde Handel" nahm immer massivere Formen an – und so beschloss man, die Tagung 1926 erstmals mit einer Ausstellung am Kaiserdamm zu verknüpfen. Waren davor Kleintierausstellungen, ein Saatenmarkt und Jagdschauen über ganz Berlin verstreut, präsentierte sich die Grüne Woche nun erstmals auf 7.000 Quadratmetern und zählte bereits im Eröffnungsjahr mehr als 50.000 Besucher. Die deutsche Reichshauptstadt war damals noch agrarisch geprägt – etwa ein Fünftel der Fläche wurde für Landwirtschaft und Gartenbau genutzt: In Berlin lebten damals 45.000 Pferde, 25.000 Schweine und 21.000 Milchkühe. 200.000 Berliner besaßen einen Kleingarten.