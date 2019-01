Vielleicht lag es daran, dass mein Leben voller Sperrmüll stand. Oder daran, dass es kalt war, so verdammt kalt und einsam, in einem Hochbett in einer Altbauwohnung im Winter. Oder es ist egal, woran es lag. Man muss nur wissen, dass sich jemand in mich verknallt hat, der nicht existiert.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden