Vergangenen Mittwoch erreichten 8000 langstielige rote Rosen die Diensträume von Nancy Pelosi in Washington und ließen das Büro der mächtigsten Demokratin Amerikas wie die Theaterumkleide von Barbra Streisand aussehen. Pelosi war gerade erneut zur Vorsitzenden der Demokraten im Repräsentantenhaus gewählt worden, und um das Ereignis zu feiern, hatte die linke Website Daily Kos ihre Leser dazu aufgerufen, der Politikerin Rosen zu schicken. Seit Weihnachten bietet Pelosi Donald Trump die Stirn. Er will mit Haushaltsmitteln an der Grenze zu Mexiko eine Mauer bauen, die Demokraten wollen das verhindern. Das Ergebnis ist eine seit Wochen andauernde Haushaltsperre. Und eine Demokratische Partei, die so geschlossen auftritt wie schon seit Langem nicht mehr.

