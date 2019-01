Pakistan ist ein Land im religiösen Fieberwahn. So jedenfalls erscheint es in der öffentlichen Wahrnehmung: ein instabiler Staat, geprägt von Attentaten radikaler Muslime, von Korruption und einem Militär, das als Staat im Staat agiert. Tatsächlich belegt Pakistan den dritten Platz auf der Liste der Länder mit Terrortoten, allein im Jahr 2013 starben hier 2.000 Menschen durch Anschläge. Doch die Mehrheit der Muslime, die sich friedlich zum konservativen Islam der hanafitischen Rechtsschule zählt, kommt in diesem Bild nicht vor. Kaum ein Land kennt so viele Spielarten des Islams wie die Islamische Republik Pakistan, und kaum eines leidet so sehr unter Fundamentalisten.

Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden