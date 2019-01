Wie funktioniert Cum-Ex?

1. Vor der Dividendenausschüttung verkauft Investor B Aktien an Investor C. Das Besondere: Investor B besitzt sie noch gar nicht. Er muss erst später liefern. Das nennt man einen Leerverkauf. 2. Am Tag der Ausschüttung erhält Investor A eine Dividende. Darauf muss er 25 Prozent Kapitalertragsteuer abführen. Über eine Bankbescheinigung kann er sie sich zurückholen, da er bereits Körperschaftsteuer (Unternehmen) oder Einkommensteuer (Privatperson) bezahlt hat. 3. Nach der Ausschüttung verkauft Investor A seine Aktien an Investor B. Dieser liefert sie an Investor C. Auch Investor C bekommt eine Bankbescheinigung, da er die Aktien bei der Ausschüttung formal bereits besessen hat. Mit ihr erschleicht er sich eine Erstattung der Kapitalertragsteuer, die er nie bezahlt hat.