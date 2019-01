Am Dresdner Staatsschauspiel kommt ein Stück auf die Bühne, das zum Kampf gegen die AfD aufruft. Nicht alle am Theater finden das gut. Und so entwickelt sich schon vor der Premiere ein Drama. Darin treten auf: Ein überzeugter Regisseur, zweifelnde Schauspieler – und ein Techniker, der sich in Grund und Boden schämt.