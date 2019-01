Willy Brandt ans Fenster. Wenn man als Reisender in Erfurt aus dem Bahnhofsgebäude auf dessen Vorplatz tritt, wird man sofort mit deutsch-deutscher Geschichte konfrontiert. In riesigen Lettern scheint dieser Schriftzug am Himmel zu hängen. Tatsächlich jedoch ist er auf dem ehemaligen Hotel Erfurter Hof angebracht, um an den Sprechchor Tausender DDR-Bürger im März 1970 zu erinnern, die hier den westdeutschen Kanzler bejubelten, nachdem sie den vor Stasi und Polizei wimmelnden Platz gestürmt hatten. In einem der Cafés, die heute in dem Gebäude untergebracht sind, treffe ich mich an diesem frostigen Januarsamstag mit einem, der viel über Geschichte und wechselnde Inhaberschaften – auch in Gedankengebäuden – erzählen kann: Siegbert Kardach – Arzt, Schriftsteller, bekennender Fußballenthusiast und mit der Thüringer Landeshauptstadt seit über einem halben Jahrhundert untrennbar verwoben.

Wir wollen über die DDR und die wiedervereinigte Bundesrepublik sprechen, über die Stärken und Schwächen beider Systeme, über große Politik und kleine Geschichten, über Biermann und darüber, was Stefan Kretzschmar kürzlich wirklich mit Meinungsfreiheit gemeint haben könnte, bevor man in den sozialen Netzwerken über ihn herfiel. Kurz: Es geht um den Menschen an sich. Und über den weiß der Internist eine ganze Menge. Er selbst sagt lächelnd , er sei Zeit seines Berufslebens "Facharzt für nicht messbare Krankheiten, seelischen Zuspruch, ungeklärte Sexualdelikte sowie Senioren- und Pflegeheime" gewesen. Offiziell liest sich sein Lebenslauf so: Studium der Medizin Anfang der Sechziger in Berlin und Erfurt. Die Facharztausbildung ebendort. Im Jahr des Willy-Brandt-Besuchs in Erfurt ist er bereits ärztlicher Leiter für spezialisierte medizinische Betreuung im Bezirk Erfurt und Internist an der Poliklinik Süd. Nach der Wiedervereinigung folgen 14 Jahre als niedergelassener Internist. Doch das Leben des aufgeweckten Geists Kardach allein auf sein Arztsein zu reduzieren wäre zu wenig.

Bereits in den Berliner Jahren erwacht seine Liebe zur Bühne: Berliner Ensemble und Komische Oper "als Offenbarung" empfindend, spielt er selber im Arbeiter- und Studententheater. Mit Biermann, dessen Äußerungen er damals vorwiegend als originell und vernünftig einschätzt, verbindet ihn bald eine persönliche Bekanntschaft.

1967 tritt er in die NDPD ein, eine Blockpartei der DDR, vorwiegend um Ruhe vor der SED zu haben. In der Zeit nach dem Mauerfall habe er nie über eine Parteienmitgliedschaft auch nur nachgedacht, obwohl er seit seiner Jugend ein großes politisches und geschichtliches Interesse gepflegt habe. Etwas, das er jedem jungen Menschen wünschen würde, wie er sagt.

Sich selbst bezeichnet er in den DDR-Jahren als kritischen, aber freundlich angepassten Typus. Er sei ein Nichtwiderstandskämpfer gewesen: "Mich hinterher als Widerstandskämpfer hinzustellen? Ich hätte mich vor meinen Freunden nicht mehr sehen lassen können!" Er habe es immer für ratsamer gehalten, die Strömungsverhältnisse zu beachten: nie zu schnell mit dem Strom zu schwimmen, aber allein schon aus energetischen Gründen auch nicht ständig gegen ihn. In seiner heiteren, zum Kabarettistischen neigenden Art habe er aber in der Praxis seinen Patienten, zu denen eben auch Parteigrößen auf Bezirksebene und Stasi-Angehörige gehörten, die eine oder andere Meinung zum politischen Geschehen vermitteln können. Fest steht: Die Patienten müssen ihn gemocht haben. Er wirkt wie der Arzt, den sich viele wünschen. "Primär der Mensch, sekundär seine Krankheit", das sei immer seine Devise gewesen, sagt Kardach. Ein ärztliches Sieben-Minuten-Speeddating, wie es nach der Wendezeit hie und da üblich werden sollte – das war seine Sache nicht.

"Moment mal!", unterbricht er plötzlich das Gespräch. "Ist heute nicht der Neunzehnte? Am 19. Januar 1945 sind wir aus Breslau raus. Bei 20 Grad minus. In Güterzügen." Die damals fünfköpfige Familie findet nach der Flucht über die Tschechoslowakei ein halbes Jahr Unterschlupf im Erzgebirge. Am 13. Februar sieht er als Vierjähriger von dort aus der Ferne, wie Dresden brennt, so sagen es ihm die Erwachsenen. Kardach erinnert sich vor allem an den blutroten Himmel: "Das vergisst man nie mehr." Zum ersten Mal fällt mir an diesem Zeitpunkt unseres Gespräch auf, dass mein Gegenüber schon 78 sein muss. Es fällt schwer, das zu glauben. So nah scheint er dem Kind geblieben zu sein, das auch er einmal gewesen ist. Damals, in den Jahren seiner Kindheit, in denen die Familie in der kleinen Thüringer Stadt Sömmerda heimisch geworden sei, habe er gelernt, dass es für Flüchtlinge Jahre brauche, um an einem anderen Platz im Leben anzukommen, sich durchzusetzen. Das sei wahrscheinlich ein allgemein menschliches Phänomen. Vor allem aber, dass die Mütter seiner Generation nahezu Übermenschliches geleistet hätten. Seiner eigenen Mutter habe er das nie vergessen. Dabei vergessen die Menschen so gern. Und so schnell. In der jüngeren Vergangenheit vor allem sei er immer wieder auf das gestoßen, was er locker "neue Vorfahrt" nennt: Einige, die ihn früher mit hoher Geschwindigkeit links überholt hätten, rasten heute hemmungslos rechts an ihm vorbei. Das verwundere ihn oft etwas, jedoch in der Summe gebe es trotz aller gesellschaftlichen Kritik, die er selbstverständlich auch gegenüber der Bundesrepublik gerechtfertigt finde, keinen anderen Ort, an dem er leben wollte. Er sei dankbar für die Einheit gewesen, "sehr dankbar". Auch heute noch.

Auch diese Dankbarkeit verbindet uns beide. Und ein Dritter, der gar nicht mehr mit am Tisch sitzt, sah es ebenso – mein Vater, der Siegbert Kardach ein Leben lang in engster Freundschaft verbunden war.