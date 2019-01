Ein Restaurant in Berlin-Mitte, im Hinterzimmer wartet ein Mann in Camouflage-Hosen und Sakko, höflich, gut gelaunt. Für manche ist Dendemann der beste und humorvollste Rapper im deutschen Hip-Hop. Von ihm stammen Zeilen wie "Reime sind für mich nur die Geister, die ich rief / auf der Suche danach werde ich zum Meisterdetektiv". Der 44-jährige ehemalige Studio-Musiker von Jan Böhmermann gilt als Perfektionist. Für sein neues Album "da nich für!" hat er neun Jahre gebraucht. Bei ihm muss jede Silbe sitzen. Aber was ist ein perfekter Reim?

