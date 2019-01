Meine Waffe ist das Langschwert, fast 1,5 Meter lang und fast zwei Kilo schwer. Mit dem Langschwert zu kämpfen ist ein bisschen wie tanzen, wobei das Schwert ein Teil des Körpers werden muss. Ich betreibe historisches Fechten als Sport. Dabei trage ich Schutzkleidung wie zum Beispiel eine Fechtmaske. Allerdings ist die gesamte Kleidung dicker gepolstert als beim normalen Fechten. Ich will mich schließlich nicht verletzen. Trotzdem tun die Kämpfe im Turnier weh, blaue Flecke und Prellungen sind normal. Auch das macht den Reiz aus – ich will nicht getroffen werden, und dafür muss ich besser sein als mein Gegner.

Tom Tempel, 29, Projektmanager bei der Bundesdruckerei

Meine Gegner sind Geschichtsstudenten, Informatiker oder manchmal Leute, die gern auf Mittelaltermärkte fahren. Im Kampf nehmen sie Positionen ein, um bestimmte Bereiche ihres Körpers zu schützen. Manchmal kann ich diese Positionen mit einem Schlag brechen und hole mir den Punkt. Manchmal aber ist es ein minutenlanger Schlagabtausch, bei dem man sich erst auf den anderen einstellen muss.

Das Langschwert war früher eine Waffe der Ritter. Mit ihr wurde "freigefochten", ohne Rüstung. Das Schwert diente gleichzeitig dem Angriff und als Schild, die Kämpfer müssen eine unglaubliche Kontrolle über ihre Waffe gehabt haben. Das Langschwert wurde häufig bei sogenannten Gerichtskämpfen eingesetzt: Wenn der Richter kein Urteil fällen konnte, sollte der bessere Kämpfer mit einem Sieg über einen Streit entscheiden.

Mitte der Neunzigerjahre fingen Historiker an, diese vergessene Kampfkunst zu rekonstruieren. Als Quellen dienen ihnen bis heute Fechtbücher, in denen Techniken beschrieben und abgebildet sind. Seit dem Mittelalter gibt es solche Fechtbücher, damals waren die Techniken noch auf einen kurzen Prozess ausgelegt: Zuhauen. Während der Renaissance wurden sie ausschweifender und damit bedrohlicher.

Was das historische Fechten so intensiv macht, ist seine Auslegung. Denn es gibt keine allgemeine Ausbildung, Trainer und Athleten interpretieren uralte Techniken. Deshalb lautet eine gängige Frage auf Turnieren heute: "Und nach welchem Fechtbuch trainiert ihr?" Jede Kampfschule hat also ihren völlig eigenen Stil. Der, nach dem ich kämpfe, ist der deutsche Stil. Zurzeit studiere ich eine Quelle von Joachim Meyer, einem Fechtmeister aus dem 16. Jahrhundert.