Ja: Nur wenn langsamer gefahren und weniger Benzin verbraucht wird, sind die Klimaziele zu erreichen

Von Bernd Ulrich

Wer wissen will, ob ein Tempolimit von 130 km/h sinnvoll ist, braucht dafür bloß ein modernes deutsches Auto. Dort findet sich eine Einstellung namens "eco", bei deren Betätigung das Auto ab einem bestimmten Tempo den Fahrer auffordert, die Geschwindigkeit zu reduzieren. Und bei welchem Tempo? Genau: bei 130 km/h. Die deutsche Autoindustrie ist also offenbar selbst der Meinung, dass dieses Tempolimit geeignet ist, den CO₂-Ausstoß zu verringern.

Kein Wunder also, dass dies auch die Berater des Verkehrsministers vorschlagen. Andreas Scheuer reagierte darauf jedoch ungehalten, nannte es "gegen jeden Menschenverstand". Gewiss kann man zum Tempolimit verschiedene Meinungen haben; allerdings den Rat der Wissenschaftler und die geübte Praxis aller anderen Industrienationen (in den USA seit 1974!) als komplett irrational abzutun zeigt Scheuers Desinteresse an einer sachlichen Debatte. Sogleich assistierte ihm Bild und fragte im Namen "der" Autofahrer: "Was haben wir euch getan?"

So laufen zurzeit die Öko-Debatten: Jene, die spürbare Maßnahmen fordern, werden als Spinner denunziert; jene, die ihr Konsum- und Mobilitätsverhalten mit Rücksicht auf das Klima verändern sollen, werfen sich in die Opferrolle. Eine kühne Wendung angesichts dessen, dass die Zahl der angemeldeten Autos hierzulande steigt, der Fleischkonsum nicht sinkt, die Zahl der Flüge nach oben geht. Die dröhnende Normalität geriert sich als Tabubruch, die alles beherrschende Lebensweise als armes Hascherl.

Zudem wird angeführt, diese oder jene Maßnahme bringe nicht viel, weswegen sie nur ideologisch motiviert sein könne. Warum ein Tempolimit, warum nicht lieber weniger fliegen oder weniger Fleisch? Nun, weil Deutschland die von der Regierung unterschriebenen CO₂-Reduktionsziele nur dann noch erreichen kann, wenn langsamer gefahren und weniger Fleisch konsumiert und weniger geflogen wird. Es geht um 40 Prozent weniger CO₂ bis Ende dieses Jahres im Vergleich zu 1990, um 55 Prozent bis 2030. Tatsächlich wurde seit 1990 im Verkehr überhaupt kein CO₂ gespart. Was angesichts dieser Zahlen noch hilft, ist: alles zusammen. Auch die von Regierung und Industrie verursachte Dieselkrise wird sich bald in Luft auflösen, weil der motorisierte Individualverkehr in den Städten ohnehin drastisch zurückgefahren werden muss.

All das will die ökologisch zunehmend reaktionäre Bundesregierung nicht zugeben, die das Land durch jahrelanges Zuwarten erst in diese Drucksituation gebracht hat. Stattdessen stellt sich die Landwirtschaftsministerin schützend vor die industrielle Fleischproduktion, der Verkehrsminister vor die Autoindustrie und Andrea Nahles vor die Kohlekumpel – das Koalitionskarussell der Verantwortungslosigkeit. Wer wirklich die Braunkohlekraftwerke länger laufen lassen will, muss dazusagen: Esst stattdessen weniger Fleisch. Tofu für den Tagebau, das wär doch mal was!

Wer spürbare Maßnahmen fordert, wird als Öko-Spinner diffamiert.

Weil sich Regierung und viele Medien mit diesen nachrechenbaren Zwängen ungern befassen, verwandeln sie jedes materielle ökologische Problem in ein ideologisch-moralisches, nach dem Motto: Wir lassen uns von ökologischen Moralaposteln nicht unsere Freiheit nehmen. Nur, es geht überhaupt nicht um Moral, sondern um CO₂, ein Gas, mit dem weder zu verhandeln noch zu spaßen ist. Und den Zwang auf das Morgen üben nicht Ökologen aus, sondern die unökologischen Verhaltensweisen von gestern und heute. Für sich selbst ein Sonderverschmutzungsrecht zu reklamieren, das zehnmal höher ist als global zuträglich, ist überdies nicht liberal, sondern feudal.

Dann wird noch das Soziale bemüht, die vorgeschlagene Steuer auf Benzin etwa schade den Ärmsten. Jedoch gibt es längst Steuermodelle, die genau dies verhindern, indem sie die Einnahmen als Öko-Bonus zurückzahlen, pro Kopf dieselbe Summe (siehe etwa www.clcouncil.org/our-plan). Ohnehin könnten Mittel- und Oberschicht mal damit aufhören, im Namen der Armen dieses Land in die ökologische Krise zu rasen, zu essen und zu reisen.